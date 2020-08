Au total, au moins 25.029.250 cas, dont 842.915 décès, ont été déclarés. Près de 4 cas sur 10 se situent aux Etats-Unis et au Brésil, les deux pays les plus touchés avec respectivement 5.960.652 cas (182.760 décès) et 3.846.153 cas (120.262 décès). Le rythme de la pandémie semble se stabiliser dans le monde, avec un million de cas supplémentaires détectés environ tous les 4 jours depuis mi-juillet.

Il s'était écoulé 94 jours entre l'annonce du premier cas officiel en Chine et le recensement d'un millions d'infections dans le monde, puis 149 jours supplémentaires pour dépasser le cap des 12 millions et demi de cas déclarés le 11 juillet. Le nombre d'infections connues a doublé depuis, en un peu plus d'un mois et demi.

Après avoir été frappée la première par la pandémie de Covid-19, l'Asie est de nouveau la région du monde qui a recensé le plus de nouveaux cas sur les sept derniers jours (570.819), dont plus de 8 sur 10 uniquement en Inde. Suivent l'Amérique latine et les Caraïbes (552.238), le Canada et les Etats-Unis (296.503), l'Europe (221.670), le Moyen-Orient (80.966), l'Afrique (59.688) et l'Océanie (1.670).

Au total, derrière l'Amérique latine et les Caraïbes (7.222.153 cas dont 273.887 décès), le Canada et les Etats-Unis recensaient 6.088.321 cas pour 191.910 morts, devant l'Asie (5.060.936, 96.124), l'Europe (3.911.286, 214.995) et le Moyen-Orient (1.479.598, 35.959). L'Afrique (1.238.149, 29.399), continent le moins touché après l'Océanie (28.807, 641), a enregistré plus de la moitié de ses cas en Afrique du Sud (près de 640.000). L'Inde a annoncé dimanche avoir recensé 78.761 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, soit un nouveau record mondial. Le précédent record avait été établi le 17 juillet par les Etats-Unis qui avaient alors enregistré 77.638 nouvelles contaminations, selon des données compilées par l'AFP.

Plus de 120.000 morts du coronavirus au Brésil

Le nombre de décès officiellement enregistré s'élève exactement à 120.262, après les 758 recensés lors des dernières 24 heures. Les contaminations ont parallèlement augmenté de 41.350, pour atteindre le total de 3.846.153. Peuplé de 212 millions d'habitants, le plus grand pays d'Amérique latine est le deuxième le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus, derrière les Etats-Unis.

Contrairement à l'Europe et à l'Asie, où les courbes de contamination et de décès ont augmenté rapidement avant de chuter à l'issue de plusieurs semaines de confinement, le Brésil semble bloqué depuis trois mois dans un interminable plateau, avec environ 1.000 décès quotidiens en moyenne et de nombreuses disparités entre les régions.

Manifestations en Europe contre la "tyrannie médicale"

Des milliers d'opposants au port du masque et aux mesures de restrictions contre le coronavirus sont descendus dans la rue samedi dans plusieurs villes d'Europe.

A Berlin, un cortège de quelque 20.000 personnes a été arrêté par la police faute de respect de la distance de sécurité. Malgré un ordre de dispersion, les manifestants sont restés sur place, assis sur la chaussée, et ont crié "Résistance!" et "Nous sommes le peuple!". Des milliers d'entre eux ont ensuite continué à manifester lors d'un meeting qui a pu se dérouler.

A Londres, un millier de manifestants se sont rassemblés à Trafalgar Square et ont réclamé "la fin de la tyrannie médicale".

A Paris, 200 à 300 personnes ont protesté contre le port du masque, désormais obligatoire dans toute la capitale française.

L'Inde assouplit les restrictions

L'Inde a décidé samedi d'assouplir les restrictions pour tenter de relancer son économie malgré une hausse de cas à travers le pays.

Les rassemblements culturels, sportifs ou politiques pourront à partir du mois prochain avoir lieu dans une limite de 100 personnes et à condition que les participants portent des masques et respectent les gestes barrières, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

