Quelque 37.000 morts dans le monde, le cap des 11.000 morts franchis en Italie, 812 nouveaux décès en 24 heures en Espagne et 418, un record, en France: le macabre bilan de l'épidémie a continué à s'alourdir.

Le pic de la pandémie semblait se profiler lundi dans certains pays d'Europe meurtris par le nouveau coronavirus, qui malgré le confinement de près de la moitié de l'humanité a poursuivi sa progression, notamment aux Etats-Unis, où l'heure est à la mobilisation générale. On fait le point aux quatre coins du globe.

EUROPE

Italie

En Italie, pays qui enregistre le record mondial de décès (plus de 11.500, pour plus de 100.000 cas recensés), le confinement commence à produire des résultats encourageants après trois semaines.

"Nous pouvons espérer atteindre le pic dans sept ou dix jours, puis, raisonnablement, une décrue de la contagion", a déclaré le vice-ministre italien de la Santé Pierpaolo Sileri.

Pas question pour autant de relâcher l'effort: les autorités ont prolongé le confinement "au moins jusqu'à Pâques", le 12 avril.

France

En France, où plus de 3.000 personnes ont succombé au virus à l'hôpital, dont un nombre record de 418 au cours des dernières 24 heures, les soignants sont au bout du rouleau.

"Ce matin, en me réveillant, je pleure. En déjeunant, je pleure. En me préparant, je pleure (...) Là, dans les vestiaires de l'hôpital, je sèche mes larmes. J'inspire. J'expire. Les gens dans les lits pleurent aussi et c'est à moi qu'il incombe de sécher leurs larmes", témoignait sur Facebook, Elise, infirmière à Besançon, dans l'est du pays.

Espagne



L'Espagne a enregistré un léger recul de son nombre de morts quotidiens du Covid-19 lundi à 812 après le record de 838 notifié dimanche, ont annoncé les autorités.

Au total, 7.340 personnes sont mortes de la pandémie dans le pays, le deuxième au monde en termes de décès du Covid-19 derrière l'Italie.

Finlande

Le gouvernement finlandais entend resserrer et prolonger les mesures prises pour juguler la propagation du nouveau coronavirus COvid-19 dans le pays. Toutes les mesures actuellement en place seront prolongées d'un mois jusqu'au 13 mai, a indiqué la Première ministre Sanna Marin et certains des membres de son cabinet lors d'une conférence de presse à Helsinki lundi soir.

Le parlement, au sein duquel la coalition de la Première ministre dispose d'une large majorité, doit donner son feu vert à ces mesures avant qu'elles entrent en vigueur.

La prolongation signifie entre autres que les écoles du pays resteront fermées et que les élèves bénéficieront d'un enseignement à distance.

ASIE

Chine

La Chine rapporte 48 nouveaux cas de coronavirus et cinq décès attribués à l'infection, selon les derniers chiffres communiqués par les autorités sanitaires du pays mardi. Tous les nouveaux cas sont considérés comme importés de l'étranger, car détectés chez des personnes qui avaient récemment voyagé hors de la république populaire.

Depuis plusieurs semaines désormais, les nouvelles infections constatées dans le pays sont principalement qualifiées comme importées. Les autorités disent donc avoir repris le contrôle de la situation.

Depuis le début de la propagation en décembre l'an dernier, 3.305 personnes sont décédées en Chine des suites de l'infection au Covid-19, qui a atteint au moins 81.518 personnes dans le pays, selon les données des autorités sanitaires. Plus de 76.000 personnes sont considérées comme guéries depuis lors.

AMERIQUE

USA

Le nombre des décès provoqués par la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis a dépassé les 3.000 lundi soir, tandis que le nombre de cas recensés passait à plus de 163.000, selon l'université Johns Hopkins, dont les chiffres, actualisés en continu, font référence. Les Etats-Unis sont, de loin, le pays au monde répertoriant le plus grand nombre de cas confirmés (163.429), pour 3.008 morts. La barre des 2.000 morts avait été franchie samedi.

Mexique

Le Mexique franchit le cap des 1000 infections et resserre les mesures

Le gouvernement mexicain a confirmé lundi un état d'urgence dans le secteur sanitaire du pays alors que le nombre d'infections au Covid-19 a franchi le cap de 1000 cas plus tôt dans la journée.

Le gouvernement a pris des mesures plus strictes pour endiguer l'épidémie du nouveau coronavirus, a confirmé le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard. La période durant laquelle les Mexicains doivent se limiter à des activités "essentielles" a été prolongée jusqu'au 30 avril. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits et les personnes de plus de 60 ans et considérées à risque sont vivement invitées à rester chez elles. Les entreprises et les citoyens qui ne se plient pas aux mesures dictées par les autorités risquent des amendes, selon M. Ebrard. Le nombre de nouvelles contaminations a grimpé de 993 dimanche à 1.094 lundi, ont communiqué les autorités sanitaires du pays lundi. Il y a 8 nouveaux décès, portant le bilan fatal à 28 dans le pays d'Amérique centrale.

Panama

Le gouvernement du Panama a durci lundi ses mesures de quarantaine contre l'épidémie de coronavirus: hommes et femmes ne pourront quitter leur domicile qu'à tour de rôle, différents jours de la semaine. A compter de mercredi, et pour quinze jours, les hommes seront autorisés à sortir s'approvisionner ou à se rendre à la pharmacie, pendant deux heures, le mardi, le jeudi et le samedi. Le lundi, le mercredi et le vendredi sont réservés aux femmes. Le dimanche, toute sortie est interdite, peu importe le sexe.