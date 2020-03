Plus de 450.000 cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 20H15 GMT.

Au moins 450.876 cas d'infection, parmi lesquels 20.647 décès, ont été détectés dans 182 pays et territoires, notamment en Chine (81.218 cas, dont 3.821 morts), foyer initial de la pandémie, et en Italie (74.386 cas), pays le plus durement touché en nombre de décès avec 7.503 morts.

Les États-Unis est le pays où la contagion progresse le plus rapidement, avec 62.086 cas officiellement diagnostiqués (pour 869 morts). Depuis une semaine, plus de 54.760 nouveaux cas ont été recensés par les autorités sanitaires dans le pays.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas graves.