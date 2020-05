Le fils de Donald Trump fait notamment partie de ceux qui se sont offusqués de la présence à l'antenne de la jeune Suédoise.

Bien que le coronavirus empêche actuellement Greta Thunberg de manifester dans les rues, il ne retient pas la Suédoise de militer en ligne contre le réchauffement climatique. L'adolescente avait ainsi plaidé dans le courant du mois de mars pour des "grèves numériques", invitant les jeunes à respecter les règles sanitaires tout en continuant à soutenir leur cause. C'est également en vidéoconférence que Greta Thunberg s'est exprimée ce jeudi 14 mai au cours d'une émission de CNN. Invitée "aux côtés" de médecins américains, la jeune fille a participé à un débat sur la crise du coronavirus.

Des spécialistes tels que Richard Besser, l’ancien directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), ou encore le neurochirurgien Sanjay Gupta ont fait connaître leur opinion tout au long de la soirée.

La présence de Greta Thunberg à l'antenne a toutefois suscité l'indignation de certains internautes. Le fils de Donald Trump (qui n'a jamais caché son hostilité à l'égard de l'adolescente) a lui-même fait part de son désarroi sur Twitter. "Greta Thunberg a déjà une carrière remarquable puisqu’elle est désormais une spécialiste mondialement reconnue des maladies infectieuses, et une épidémiologiste ET la voix des scientifiques en matière de politique climatique, a commenté ironiquement Donald Trump Jr sur le réseau social à l'oiseau bleu. Wow, c’est tellement impressionnant.”

Si beaucoup se sont demandé pourquoi la jeune militante participait à ce débat réunissant médecins et autres experts du coronavirus, d'autres ont, au contraire, affirmé que la Suédoise avait bel et bien sa place sur CNN. "Elle a des connaissances incroyables et elle représente la nouvelle génération qui doit nettoyer le désordre que nous avons laissé, a estimé l'actrice Rosanna Arquette. Ils ne l’auraient pas invitée si elle n’avait pas une voix puissante." Qui plus est, comme l'ont souligné des internautes, il n'y a pas que des experts qui sont invités à ces débats, qui ont déjà réuni, aux côtés des médecins, des écrivains ou des chefs cuisiniers. Le présentateur de l'émission a également jugé la controverse autour de la militante "absurde", estimant qu'il s'agissait d'un "drame surréaliste".

Face à la polémique grandissante, Greta Thunberg s'est expliquée sur Twitter. “Je ne suis pas une experte. Je suis une militante. Les seules personnes prétendant que je suis une ‘experte’ sont celles qui veulent me ridiculiser. Mon message a toujours été d’être unis derrière les scientifiques et d’écouter les experts”, a écrit la jeune Suédoise, insistant sur le fait qu'elle ne faisait pas partie d'un panel d'experts.