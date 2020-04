Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 186.000 morts dans le monde.

Amérique

USA

Le nouveau coronavirus a fait 49.759 morts aux Etats-Unis après l'un des pires bilans humains enregistrés sur 24h, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins jeudi soir.

Entre 20h30 mercredi soir et jeudi soir, ce sont 3.176 morts liées au Covid-19 qui ont été enregistrées dans le pays, de loin le plus endeuillé par le virus, selon les chiffres officiels. Sur cette période de 24h, ce sont 26.971 nouveaux cas de coronavirus qui ont été recensés pour un total de 866.646 cas identifiés, selon le comptage de Johns Hopkins, qui fait référence.

En raison du manque de tests, le vrai nombre de personnes infectées est probablement très largement supérieur.

En fin de semaine dernière, les Etats-Unis avaient enregistré deux très lourds bilans journaliers (à plus de 3.800 et de 4.500 morts), mais ceux-ci étaient en partie dus à l'ajout de morts "probablement liées" au Covid-19, qui n'avaient auparavant pas été prises en compte.

Outre ces deux bilans, celui de 3.176 morts jeudi soir est le plus meurtrier jamais enregistré dans un pays en une journée depuis le début de la pandémie, qui a fait près de 190.000 morts dans le monde.

Malgré ces chiffres alarmants, plusieurs Etats américains tel le Texas, le Vermont ou la Géorgie ont décidé de se lancer sur la voie du déconfinement, en autorisant certains commerces à rouvrir.

Brésil

Le nombre de personnes contaminées frôle désormais les 50.000 avec 49.492 cas, a ajouté le ministère. Les courbes de morts et de nouveaux cas restent ascendantes dans un pays où le président Jair Bolsonaro manifeste régulièrement son impatience face aux mesures de restriction décidées par les gouverneurs des Etats qui composent le Brésil. Le nouveau ministre de la Santé, Nelson Teich, qui a pris ses fonctions vendredi après le limogeage controversé de son prédécesseur, a jugé prématuré d'attribuer cette hausse du nombre de décès à une recrudescence de la maladie du Covid-19, la raison pouvant être aussi une augmentation des tests désormais réalisés. Mercredi, M. Teich avait affirmé que le gouvernement de la première économie latino-américaine travaillait à un plan pour faire redémarrer l'activité, conformément aux souhaits du président Bolsonaro, très critique du confinement dont il considère qu'il paralyse l'économie

Mexique

Le Mexique a dépassé la barre des 1.000 décès dû au nouveau coronavirus et compte un peu plus de 11.000 cas confirmés de contamination, a annoncé jeudi le secrétariat fédéral à la Santé. Selon le bulletin quotidien du secrétariat à la Santé, le Mexique a enregistré 99 décès liés au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan national à 1.069 morts. Les cas de contamination sont au nombre de 11.633.

"Nous sommes dans la phase d'ascension rapide du nombre quotidien de cas, et nous allons continuer à avoir de plus en plus de cas de maladie, de personnes qui doivent être hospitalisées et de personnes dans un état critique, jusqu'à l'arrivée du sommet de cette épidémie", a déclaré au cours d'une conférence de presse le sous-secrétaire à la Santé, Hugo Lopez-Gatell.

Le millier de décès a été dépassé deux jours après que les autorités ont élevé le niveau d'alerte sanitaire en raison d'une accélération de l'augmentation du nombre des contagions, ce qui leur fait craindre une saturation du système hospitalier.

Le gouvernement mexicain estime que le pic des contagions dans le pays devrait se situer entre le 8 et le 10 mai.

Pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés, le gouvernement fédéral a suspendu jusqu'au 30 mai toutes les activités non essentielles et il a appelé les Mexicains à rester chez eux, sans toutefois décréter de confinement obligatoire comme l'ont fait d'autres pays de la région.