Quatre enfants d'une école maternelle de Heinsberg (Allemagne) sont affectés par le nouveau coronavirus, a annoncé samedi une porte-parole de cette ville de l'ouest du pays. L'état de ces enfants, dont l'âge n'as pas été précisé, ne suscite cependant pas d'inquiétude à ce stade. Ils présentent "des symptômes de rhume", selon la porte-parole de Heinsberg.

Ils fréquentent le jardin d'enfants où travaille une femme, elle-même contaminée par son mari, premier cas dépisté dans cette région densément peuplée d'Allemagne.

Avec une soixantaine de cas dépistés ces derniers jours, cette ville de Rhénanie du Nord-Westphalie est ainsi devenue en quelques jours le principal foyer de nouveau coronavirus en Allemagne.

Dans cette ville proche de la frontière avec les Pays-Bas, un millier de personnes doivent rester chez elles tandis que les écoles et les crèches ont été fermées jusqu'à lundi, ainsi que les administrations.

La mesure a été rendue nécessaire après que le premier couple porteur du virus a participé le week-end dernier au carnaval, un événement annuel très populaire.

La propagation du nouveau coronavirus s'est poursuivie en Allemagne, avec un premier cas annoncé samedi dans l'ancienne capitale ouest-allemande, Bonn.

La propagation du Covid-19 a également conduit à des annulations. Le salon du tourisme de Berlin (ITB), plus grand rendez-vous du secteur qui devait se tenir du 4 au 8 mars, a ainsi été annulé vendredi soir.

Le Guide Michelin a lui annulé samedi la remise des étoiles pour l'Allemagne qui devait se dérouler mardi à Hambourg.

Le ministre de la Santé, Jens Spahn, avait prévenu jeudi que l'Allemagne était "au début d'une épidémie de coronavirus".

Depuis jeudi, les voyageurs en provenance de Chine, Corée du Sud, Japon, Iran et Italie doivent donner leurs coordonnées aux autorités sanitaires à leur arrivée afin que celles-ci puissent éventuellement les contacter en cas de nouveaux cas parmi les passagers venus de ces pays très touchés par le virus.

En France, les "rassemblements de plus de 5.000 personnes" annulés

Tous les "rassemblements de plus de 5.000 personnes" en milieu fermé et certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris dimanche, seront annulés en France face à l'intensification de l'épidémie causée par le nouveau coronavirus, a annoncé le gouvernement samedi. Ces mesures conduisent aussi à annuler la dernière journée du Salon de l'agriculture dimanche à Paris, a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran, qui a précisé que 16 nouveaux cas avaient été diagnostiqués dans le pays depuis vendredi soir, soit 73 au total depuis fin janvier.

Cela "représente en tout 59 patients hospitalisés", "12 guéris" et 2 décédés (un enseignant français de 60 ans dont le décès a été annoncé mercredi et un touriste chinois de 80 ans).

Sur l'ensemble du territoire, "tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné seront annulés", a indiqué M. Véran. Il en sera de même pour les rassemblements "en milieu ouvert quand ils conduisent à des mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule possiblement".

Le semi-marathon de Paris, qui devait rassembler 44.000 participants dimanche, correspond à cette définition. En revanche, ce n'est pas le cas des matchs de football du championnat de France de ce week end, a souligné M. Véran.

Parmi les événements annulés cités "à titre d'exemple" par le ministre, figurent le carnaval d'Annecy (est) du 6 au 8 mars, une région où plusieurs cas ont été recensés, et le salon immobilier Mipim de Cannes (sud-est), dont les organisateurs avaient annoncé un peu plus tôt qu'il serait décalé à juin.

"Ces mesures sont provisoires et nous serons sans doute amenés à les faire évoluer, ce sont des mesures contraignantes et nous souhaitons paradoxalement qu'elles durent un peu, parce que cela voudrait dire que nous parvenons à contenir la propagation du virus", a ajouté M. Véran.

Des mesures encore plus strictes ont été prises pour les deux principaux foyers de propagation du virus en France, l'Oise (nord) et la commune de La Balme-de-Sillingy en Haute-Savoie (est). Dans cette région et cette commune, "tous les rassemblements seront interdits jusqu'à nouvel ordre", a indiqué M. Véran.

Dans les communes les plus touchées de l'Oise ainsi qu'à la Balme, les autorités recommandent aux habitants de "limiter leurs déplacements" et de "recourir au télétravail si possible" a-t-il ajouté. Dans les cinq communes de l'Oise, certains établissements scolaires "ne rouvriront pas lundi", selon M. Véran.

Le Qatar annonce un premier cas de coronavirus

Le ministère de la Santé publique qatari a annoncé samedi un premier cas de nouveau coronavirus, un citoyen qatari de 36 ans revenant d'un séjour en Iran, pays lourdement frappé par la maladie. Tous les pays du Golfe, à l'exception de l'Arabie saoudite, ont récemment annoncé des dizaines de cas de personnes infectées par le Covid-19, la plupart revenant de voyages en Iran, où l'épidémie a fait officiellement 43 morts.

Le ministère de la Santé publique a annoncé un "premier cas confirmé de (nouveau) coronavirus au Qatar", selon un communiqué publié par l'agence officielle qatarie QNA.

L'homme testé positivement au Covid-19 fait partie d'un groupe de citoyens qataris évacués par avion privé d'Iran par le Qatar jeudi, selon la même source. Ils ont été placés en quarantaine à leur arrivée vendredi, d'après le communiqué.

D'autres pays du Golfe ont mis en place de telles mesures d'évacuation.

Le Koweït a enregistré 45 cas d'infection, le Bahreïn 38, les Emirats arabes unis 21 -dont cinq ont guéri- et Oman six -dont un a guéri.

L'Arabie saoudite n'a annoncé aucune infection sur son sol mais a pris des mesures de restriction inédites, comme la suspension des visas pour la "Omra", le petit pèlerinage, et l'interdiction d'entrée dans les villes saintes de La Mecque et Médine aux ressortissants des pays du Golfe.