Australie: Sydney restera confinée un mois de plus

Les près de 5 millions de résidents de Sydney et sa périphérie, ville la plus peuplée d'Australie, resteront confinés quatre semaines de plus. Un nouveau record de contaminations au variant Delta du Covid-19 a été enregistré mercredi, en dépit du confinement en place depuis fin juin et qui devait prendre fin vendredi. Les autorités de l'Etat de Nouvelles-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, ont annoncé mercredi la prolongation de ces restrictions jusqu'au 28 août, alors que 177 nouvelles contaminations ont été diagnostiquées. Il s'agit d'un nouveau record consécutif à celui enregistré la veille.

Vaccins: pas d'avancée à l'OMC sur une levée temporaire des brevets

Aucune avancée n'a au lieu mardi à l'Organisation mondiale du commerce sur l'idée d'une levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-Covid pour augmenter leur production, a-t-on appris auprès de l'OMC.

Un Français sur deux est complètement vacciné

Un Français sur deux est désormais complètement vacciné contre le Covid-19, a annoncé mardi soir la Direction générale de la Santé, un niveau encore éloigné du seuil d'immunité collective estimé à environ 90% avec le nouveau variant Delta, plus contagieux.

Les Américains vaccinés doivent remettre le masque dans les zones à risque

Les Américains vaccinés doivent à nouveau porter le masque en intérieur dans les zones à haut risque, une mesure imposée mardi par les autorités sanitaires, au moment où le variant Delta entraîne une forte hausse des cas, notamment dans les régions moins bien vaccinées.

Les Etats-Unis doivent "faire mieux" sur la vaccination contre le Covid-19, selon Biden

Joe Biden a estimé mardi que les Etats-Unis devaient "faire mieux" en termes de vaccination contre le Covid-19, et a précisé que la vaccination obligatoire des employés fédéraux était "à l'étude".

Il a également indiqué qu'une vaccination obligatoire pour les employés de l'Etat fédéral était "à l'étude".

Le Portugal en quête de vaccins

Le Portugal, dont 65% de la population a déjà reçu au moins une dose, a fait appel à d'autres pays européens pour obtenir davantage de doses et accélérer la vaccination de sa population.

Funeste record en Indonésie

L'Indonésie a enregistré mardi un nouveau record de 2.069 décès dus au Covid-19 en 24 heures, alors que le pays subit le plus violent pic de contaminations depuis le début de la pandémie.

France: risque de licenciement faute de pass sanitaire...

Un salarié pourra bien être licencié s'il ne produit pas de pass sanitaire, a indiqué mardi la ministre française du Travail, Elisabeth Borne, après le vote du Parlement dimanche sur l'extension contestée du dispositif.

Même si le Parlement a retoqué la possibilité de licenciement pour les personnes qui ne respecteraient pas l'obligation vaccinale ou de pass sanitaire, "on est dans le droit commun du Code du travail", a-t-elle dit.

... et retour du masque sur le littoral du sud-ouest

Face à "une dégradation sanitaire brutale", la préfecture de Gironde (sud-ouest) a rendu mardi le port du masque obligatoire à Bordeaux centre et dans les zones touristiques, une mesure qui touche donc désormais les stations balnéaires de la côte atlantique, des Sables-d'Olonne à la frontière espagnole.

Les Saoudiens privés de voyage

L'Arabie saoudite a annoncé mardi une nouvelle sanction d'interdiction de voyager pendant trois ans contre ses citoyens qui se rendraient dans des destinations figurant sur sa liste rouge liée à la lutte contre la pandémie.

Plus de 4,16 millions de morts

La pandémie a fait plus de 4,16 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (611.263), devant le Brésil (551.835) et l'Inde (421.382).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.