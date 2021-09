Coronavirus : tests aux frontières pour entrer en Suisse dès ce lundi

ATS/BELGA

Dès ce lundi, les personnes non vaccinées et non guéries du Covid-19 devront présenter un test négatif pour entrer en Suisse. Et ce quel que soit le moyen de transport ou le pays de provenance. Certaines exceptions sont prévues, notamment pour les frontaliers. Les tests rapides antigéniques ou PCR sont acceptés. Les autotests ne sont par contre pas valables.