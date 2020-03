Thalys va encore réduire son offre. Mercredi, la moitié des trains circulaient encore.

À partir de jeudi, Thalys ne prévoit que quatre allers-retours Paris-Bruxelles et deux allers-retours entre Paris et les Pays-Bas (avec des arrêts en Belgique), ainsi que deux allers-retours entre Paris et l’Allemagne (avec des arrêts en Belgique). Les trains vers Marne-La-Vallée et Paris-Charles de Gaulle ainsi que les trains Izy sont supprimés. À partir du samedi 21 mars, 15 % des trains Thalys rouleront avec deux allers-retours Paris-Bruxelles (un le matin et un le soir) et deux allers-retours Bruxelles-Amsterdam. Les liaisons vers l’Allemagne ainsi que les Thalys Neige ne seront pas assurés.