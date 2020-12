Coronavirus: trois cas de la nouvelle variante du coronavirus détectés en Suisse

Trois cas de la nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus ont été détectés en Suisse - dans les cantons de Zurich et des Grisons - et au Liechtenstein, a précisé dimanche l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La Task Force scientifique réclame des mesures plus sévères. Le cas zurichois serait un Suisse travaillant en Grande-Bretagne et testé positif à son retour au pays pour les fêtes de fin d'année, selon les médias locaux. L'Office fédéral de la santé publique avait annoncé jeudi soir que la nouvelle variante du coronavirus a été détectée pour la première fois en Suisse dans deux échantillons.