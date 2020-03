Le point sur la situation dans le monde.

EUROPE

France

Avec près d'un millier de cas et 16 décès dus au coronavirus, la France l'un des pays les plus affectés au monde, ce qui a incité le président Emmanuel Macron à réunir dimanche soir son Conseil de défense.

Moins touchée que l'Italie qui s'apprête à placer en quarantaine des millions d'habitants dans une large zone allant de Milan, sa capitale économique, à Venise, haut lieu du tourisme mondial, la France bat le rappel des services de santé qui doivent être parés pour déclencher leur "plan blanc".

Selon le dernier bilan officiel, 949 personnes ont été contaminées en France et 16 sont décédées du Covid-19. Quarante-cinq personnes se trouvaient alors dans un service de réanimation.

Bulgarie

Deux premiers cas de nouveau coronavirus ont été détectés en Bulgarie chez un homme de 27 ans et une femme de 75 ans n'ayant pas voyagé à l'étranger, a annoncé samedi le directeur du centre de maladies infectueuses Todor Kantardjiev.

ASIE

Chine

L'épidémie de coronavirus en Chine a fait 27 nouveaux morts dimanche, portant le nombre total de décès dans le pays à 3.097, a annoncé la commission nationale de la Santé. Par ailleurs, 44 nouveaux cas de contamination ont été recensés pour la plupart dans la province du Hubei (centre), d'où l'épidémie était partie en décembre, selon la même source. Seuls trois cas, tous importés de l'étranger, ont été enregistrés hors de la province du Hubei dont deux à Pékin.

AMERIQUE LATINE

Argentine

Un homme de 64 ans est mort samedi à Buenos Aires après avoir été contaminé par le coronavirus, premier décès confirmé en Amérique latine, a annoncé le ministère de la Santé. La victime, originaire de Buenos Aires, avait "des antécédents de diabète, hypertension, bronchite chronique et insuffisance rénale", selon un communiqué du ministère, confirmant des informations de presse. L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, avait été hospitalisé après avoir consulté le 4 mars un médecin pour de la fièvre, de la toux et des maux de gorge, selon les explications qu'il a lui-même données. Selon le ministère, il était rentré d'un voyage en Europe le 25 février et a expliqué avoir commencé à ressentir les premiers symptômes le 28. Le ministère n'a pas précisé dans quel pays il s'était rendu.