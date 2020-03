Confinement total ou partiel, fermeture de frontières, pénurie de moyens dans le milieu sanitaires, vols annulés: les conséquences du coronavirus, qui continue de se propager surtout en Europe sont nombreuses. Tour du monde.

EUROPE

La France, après l'Espagne et l'Italie, entre à son tour mardi en confinement général, et l'Europe ferme ses frontières pour freiner la propagation du coronavirus, qualifiée par l'Organisation mondiale de la santé de "crise sanitaire mondiale majeure de notre époque".

La pandémie a fait plus de 7.000 morts dans le monde, notamment en Europe où le nombre de malades a explosé ces derniers jours. L'Union européenne ferme à partir de mardi toutes ses frontières pour trente jours, a annoncé lundi soir le président français Emmanuel Macron.

"Nul ne peut combattre un incendie les yeux bandés", a affirmé le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en estimant indispensable que les pays "testent, testent, testent. Il faut tester chaque cas suspect".

"Nous sommes en guerre", a martelé Emmanuel Macron en annonçant lundi dans un discours à la nation une batterie de mesures de confinement draconiennes en France, comparables à celles adoptées récemment en Italie et en Espagne.

A partir de mardi midi, les Français ne peuvent plus sortir de chez eux ni se réunir sans raison valable et "toute infraction sera sanctionnée", a averti le président.

Plus de 1.000 nouveaux cas en Allemagne en 24 heures

L'Allemagne a enregistré plus d'un millier de nouveaux cas de coronavirus en 24 heures pour atteindre un total de 6.012, a annoncé lundi l'Institut allemand Robert-Koch spécialisé dans la lutte cotre les épidémies. Entre dimanche et lundi, 1.174 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, selon la même source, alors que 16 personnes sont mortes dans le pays.

L'Allemagne a renforcé lundi ses mesures pour lutter contre le Covid-19, interdisant notamment les rassemblements dans les lieux de culte ou ordonnant la fermeture des aires de jeu et magasins "non essentiels". Les Allemands sont également appelés à renoncer à leurs projets de vacances, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur du pays.

AMERIQUE

Bientôt une pénurie de lits dans les hôpitaux américains?

Lits, ventilateurs, masques... pourraient venir à manquer dans les hôpitaux américains frappés par le nouveau coronavirus, si bien que les médecins s'inquiètent d'avoir, un jour, peut-être à choisir quels malades traiter.

"Vous avez vu les images de rayons vides dans les magasins", le stress généré par "l'absence de papier toilette", dit à l'AFP Thomas Tsai, chirurgien et chercheur à l'école médicale d'Harvard.

"Imaginez la panique si les hôpitaux étaient à court d'équipements de protection pour les médecins ou de respirateurs pour les patients. C'est l'image que j'ai en tête", poursuit ce médecin hospitalier, pour qui tout va se jouer "dans les prochains jours ou semaines".

Les Etats-Unis, avec 4.400 cas de Covid-19 confirmés et 78 morts lundi soir, n'ont pas encore atteint un stade critique.

Mais la première puissance économique mondiale ne dispose que d'un million de lits à l'hôpital, soit un taux de 2,8 lits pour 1.000 habitants largement inférieur aux autres pays durement touchés par la pandémie (12,3 pour la Corée du Sud, 4,3 pour la Chine, 3,2 pour l'Italie), selon des chiffres de l'OCDE.

Quant aux lits dans les services de soins intensifs, ils sont moins de 100.000, dont la grande majorité occupée, selon l'Association des hôpitaux américains (AHA).

Le ministère de la Santé estime qu'il en faudrait au moins 200.000 pour faire face à une crise modérée et jusqu'à 2,9 millions en cas de crise aiguë, puisque 5% des malades environ ont besoin d'être hospitalisés en soins intensifs.

Plainte pour libérer des migrants en rétention aux Etats-Unis

Des défenseurs des droits des migrants ont porté plainte lundi contre les autorités américaines pour obtenir la libération d'étrangers placés en centre de rétention, menacés selon eux par le nouveau coronavirus. La plainte a été déposée par la puissante organisation de défense des droits civiques ACLU et l'association Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP) devant un tribunal de l'Etat de Washington, très affecté par le Covid-19.

Dirigée contre la police de l'immigration (ICE), elle vise à obtenir la libération de détenus du camp de Tacoma, près de Seattle, qui présentent "un risque élevé d'être gravement malade ou de mourir en cas de contamination" par le nouveau virus, en raison de leur âge ou de leur condition médicale.

"Ne pas libérer les personnes vulnérables à la maladie met en danger la vie de tout le monde dans le centre de rétention, dont celle des gardiens, mais aussi de la communauté au sens large", a déclaré l'avocate Eunice Cho de l'ACLU citée dans un communiqué.

La Colombie ferme toutes ses frontières jusqu'au 30 mai

La Colombie va fermer toutes ses frontières à partir de mardi et jusqu'au 30 mai pour combattre la propagation du coronavirus, a annoncé lundi le président Ivan Duque.

"J'ai pris la décision de fermer, à partir de minuit, toutes les frontières terrestres, maritimes et fluviales du pays, du 17 mars 2020 jusqu'au 30 mai prochain", a tweeté le chef de l'Etat.

Maduro annonce une quarantaine totale au Venezuela

Le président Nicolas Maduro a décrété lundi la mise en quarantaine de la totalité du Venezuela pour lutter contre le coronavirus, qui a contaminé 33 personnes dans le pays jusqu'à présent.

"A partir de demain mardi (...), le Venezuela entrera en quarantaine sociale", a affirmé M. Maduro à la radio et à la télévision, en précisant que cette "mesure drastique nécessaire" s'appliquerait à "tout le pays".

Evasions massives de détenus au Brésil à la suite de mesures préventives anti-coronavirus

Des centaines de prisonniers se sont évadés lundi de centres pénitentiaires dans l'Etat de Sao Paulo (sud-est du Brésil) après la décision des autorités de suspendre les sorties temporaires de leur régime de semi-liberté pour éviter la propagation du Covid-19. Des "actes d'insurbordination" étaient en cours dans au moins quatre prisons recourant à ce régime de semi-liberté, a annoncé le gouvernement de l'Etat pauliste.

ASIE

Une seule contamination locale en Chine, les autres 20 cas importés

La Chine a rapporté mardi un seul nouveau cas d'origine locale de contamination par le coronavirus, mais également 20 cas importés par des personnes entrées dans le pays. Le seul cas indigène a été enregistré à Wuhan, la ville du centre du pays où l'épidémie est apparue à la fin de l'an dernier, selon le ministère de la Santé. Wuhan et sa province, le Hubei, ont été placés fin janvier en quarantaine, avec plus de 50 millions d'habitants coupés du monde.

Après avoir dénombré plus d'un millier de nouvelles contaminations quotidiennes en février, la Chine a affirmé la semaine dernière avoir "pratiquement jugulé" le virus. Le pays craint désormais un retour du Covid-19 via les visiteurs en provenance de l'étranger.

La ville de Pékin a ainsi commencé à placer lundi les arrivants de l'étranger en quarantaine obligatoire de 14 jours dans des hôtels prévus à cet effet. Des exceptions sont prévues pour les mineurs, les femmes enceintes, ou les personnes vivant seules, qui sont autorisées à rester confinées à domicile.

Sur les 20 cas de contamination importée annoncés mardi, neuf ont été constatés à Pékin et trois à Shanghai. La Chine a désormais comptabilisé 143 cas importés.

Le bilan des victimes a également augmenté avec 13 morts au cours des dernières 24 heures, portant le total à 3.226.

La Chine annule des réunions du Conseil de sécurité de l'ONU

La présidence chinoise du Conseil de sécurité de l'ONU a annulé lundi les deux dernières réunions qui étaient à son agenda cette semaine en raison de la pandémie de coronavirus, a-t-on appris de sources diplomatiques. Après l'annulation la semaine dernière de réunions prévues mardi, le Conseil de sécurité devait débattre mercredi du Darfour au Soudan et jeudi du multilatéralisme, deux sessions sans prises de décisions.

En confirmant qu'il n'y aurait pas de sessions cette semaine, un porte-parole de la mission chinoise, Juan Sun, a assuré que "dans le même temps, le Conseil continuait de fonctionner".

"Les membres du Conseil maintiendront des communications et des consultations sur les dossiers à l'agenda, en vue de prendre toutes les actions qui seront nécessaires pour remplir la mission du Conseil", a-t-il ajouté dans un bref communiqué.

AFRIQUE

Air Sénégal suspend ses vols avec la Belgique, la France et cinq autres pays

Le Sénégal a annoncé lundi suspendre ses liaisons aériennes avec la Belgique, la France, l'Italie et quatre autres pays d'Europe et d'Afrique du Nord pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. La mesure, applicable à partir de mercredi à minuit (01h00 HB) pour 30 jours, concerne, outre la France et l'Italie, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Algérie et la Tunisie, a déclaré à la presse le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.

"Air Sénégal informe de la suspension de tous ses vols à destination et au départ de Paris et Marseille à compter du 17 mars 2020 pour une durée de 30 jours", a déclaré dans un communiqué la compagnie sénégalaise.

Burkina: 5 nouveaux cas, 59 passagers venant de Chine en confinement

Le Burkina Faso a enregistré cinq nouveaux cas de coronavirus, portant le nombre total de cas à 20, alors que 59 passagers d'un avion en provenance de Chine ont été mis en confinement après la détection à bord de cas suspects, a annoncé lundi soir la ministre de la Santé Pr Claudine Lougué. "Le nombre des personnes infectées par le Covid-19 au Burkina Faso est passé à 20", avec la confirmation de "résultats positifs sur cinq cas" a déclaré la ministre à la télévision publique.

D'autres résultats de cas suspects sont toujours attendus dans les jours à venir, a-t-elle ajouté. Par ailleurs, la ministre a indiqué qu'un avion en provenance de Chine avait été momentanément bloqué à l'aéroport de Ouagadougou après la détection de cas suspects parmi les passagers.

"Trois Chinois, parmi les 59 passagers, ont été identifiés comme des cas suspects et l'avion a été bloqué le temps de préparer le confinement de tous les passagers dans un complexe hôtelier", a-t-elle expliqué.