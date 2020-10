Face aux tendances inquiétantes, le Premier ministre Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures. "La situation est grave" en France où "la circulation du virus est extrêmement élevée", a expliqué M. Castex. "L'épidémie a flambé dans l'immense majorité du pays." C'est pourquoi le gouvernement a décidé de resserrer la vis. 54 départements et un en Outre-mer seront à partir de ce vendredi soumis à un couvre-feu, soit 46 millions de Français. Un couvre-feu (débutant à 21 heures) avait déjà été mis en place dans certaines zones françaises ce samedi 17 octobre. "En fonction des résultats le dispositif sera réévalué, pour éventuellement le durcir la semaine prochaine avec comme priorité la sécurité de tous les concitoyens", a annoncé le Premier ministre.

Les rassemblements sur la voie publique ne pourront se faire qu'à maximum six personnes.



Les règles dans l'Horeca seront une nouvelle fois renforcées.



Malgré cela, le Premier ministre a annoncé que le "mois de novembre sera éprouvant" et que "le nombre de morts allait continuer à augmenter" dans le pays. Il a mis en garde les Français: "des mesures beaucoup plus dures viendront" si l'épidémie n'est pas jugulée.