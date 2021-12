Le Québec a annoncé jeudi le retour du couvre-feu nocturne de 22h à 5h du matin dans l'ensemble de la province dès le réveillon du Nouvel An, au moment où des contaminations record dues à la propagation fulgurante du variant Omicron sont recensées au Canada.

"C'est un geste qui est extrême parce que la situation est extrême", a déclaré le Premier ministre du Québec François Legault lors d'un point presse, en évoquant la nécessité de "sauver les hôpitaux et de sauver des vies". Les rassemblements privés seront désormais limités à la bulle familiale.

Le couvre-feu sera en vigueur pour une durée qui n'a pas été précisée après avoir été précédemment imposé de janvier à fin mai face à la seconde vague de coronavirus. Il s'agissait alors d'une mesure inédite au Canada à l'échelle d'une province depuis l'épidémie de grippe espagnole il y a un siècle.

Les contrevenants risquent une amende allant de 1.000 à 6.000 dollars (4.100 euros).

Les salles des restaurants seront fermées à compter de vendredi. La rentrée scolaire dans les écoles et universités est repoussée au 17 janvier.

La province francophone, qui compte environ 8 millions d'habitants, a enregistré jeudi 14.188 nouveaux cas en 24 heures, 9 décès et 135 hospitalisations supplémentaires.

"En seulement une semaine le nombre de cas Covid dans les hôpitaux a doublé", a pointé M. Legault, tandis que "le nombre d'employés absents a plus que doublé".

Le Québec, dont le réseau de santé est malmené par une pénurie de personnel, a annoncé cette semaine que les travailleurs de la santé testés positifs au Covid-19 et asymptomatiques pourront continuer à travailler.

Province voisine et la plus peuplée au Canada, l'Ontario affichait un chiffre similaire pour les nouvelles infections, avec une hausse significative des hospitalisations.

L'Ontario a réduit jeudi de 50% la capacité d'accueil des spectateurs dans les salles de concert et stades, ou à un maximum de 1.000 personnes. Les personnes âgées se trouvant en maisons de retraite pourront désormais recevoir une quatrième dose de vaccin.

A l'Ouest du Canada, la Colombie-Britannique a interdit mi-décembre tous les événements organisés pour le Nouvel An, des célébrations publiques aux rassemblements intérieurs.

Plus de 25.000 nouveaux cas ont été recensés en moyenne chaque jour au pays au cours de la semaine du 23 au 29 décembre, soit une hausse de 141% par rapport à la semaine précédente, selon un rapport du gouvernement canadien diffusé jeudi.

Au total, le Canada a recensé plus de 2,1 millions de cas et plus de 30.000 morts depuis le début de la pandémie.