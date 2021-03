La situation hospitalière est "extrêmement tendue en Ile-de-France" à cause du Covid, et il faut se "tenir prêt à tout moment à prendre des mesures" supplémentaires, a indiqué vendredi le Premier ministre Jean Castex lors d'une visite à la Pitié-Salpêtrière à Paris.

"Nous suivons au jour le jour cette situation pour nous tenir prêts à tout moment à prendre les mesures que celle-ci appelle", a déclaré Jean Castex lors d'une courte déclaration à la sortie.

"Il y a des déprogrammations, il va y avoir des transferts", a-t-il rappelé.

"En parallèle nous continuons à vacciner. Aujourd'hui a été une journée record", avec "plus de 300.000 personnes vaccinées pour la première fois depuis le début", a-t-il affirmé.

"Ce week-end, en Ile-de-France, nous allons accélérer la vaccination comme le week-end dernier, avec 25.000 doses supplémentaires", a ajouté le Premier ministre, venu "apporter un message de soutien à tous les personnels" et qui se rendra samedi dans une clinique privée de Seine-Saint-Denis.

Jean Castex a commencé sa visite par le service de réanimation, entouré notamment du directeur général de l'AP-HP Martin Hirsch et du premier adjoint à la Mairie de Paris Emmanuel Grégoire (PS).

L'un des médecins, Alexandre Demoule, a évoqué auprès d'eux "des patients plus jeunes qui présentent des formes plus graves".

La "durée moyenne dans le service est de 14,6 jours, c'est une éternité", a relevé le chef du service, Thomas Similowski.

"C'est des gens qui mettront des mois voire des années à récupérer", selon le Docteur Demoule.

"Nous en sommes entre 20 et 30% de déprogrammation" des activités non urgentes pour faire de la place aux patients Covid. "Ca se joue au lit près", a aussi indiqué Martin Hirsch.

Dans le service de rééducation respiratoire, visité dans la foulée, "on a quatre lits fermés sur douze par manque de personnel paramédical. On est en train d'épuiser nos équipes", a souligné une médecin.

La barre des 90.000 morts dépassée

L'épidémie de Covid-19 a fait plus de 90.000 morts en France depuis son commencement il y a un an, selon les chiffres publiés vendredi soir par l'agence sanitaire Santé publique France. Selon ces chiffres actualisés quotidiennement, 90.146 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans les hôpitaux et les établissements type Ehpad, dont 64.835 à l'hôpital.