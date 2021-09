"Un bébé d'un mois a été vacciné par erreur contre le Covid-19 en juillet au lieu de recevoir un vaccin contre l'hépatite", a indiqué à l'AFP l'infectiologue pédiatrique de l'Université d'Egée, Zafer Kurugol, qui continue à suivre l'enfant.

Selon le Dr Kurugol, le professionnel de santé qui a administré le vaccin dans la région d'Izmir (ouest) s'est rendu immédiatement compte de l'erreur et a alerté les autorités.

Transféré à l'hôpital universitaire d'Egée, le bébé a subi plusieurs examens, y compris de son rythme cardiaque.

Placé sous surveillance médicale, les médecins n'ont constaté aucun effet négatif après une semaine.

"Il a quitté l'hôpital comme il est arrivé, en parfaite santé. (...) Il n'a même pas eu les effets secondaires qu'on observe parfois chez les adultes, comme la fièvre. Il a continué d'être allaité sans aucun souci", a assuré le Dr Kurugol.

Aujourd'hui âgé de 4 mois, le bébé continue d'être régulièrement examiné par le médecin et est toujours en bonne santé.

Des analyses ont montré qu'il a développé des anticorps contre le Covid-19, a ajouté l'infectiologue qui n'a pas souhaité révéler le nom du vaccin administré.

Deux types de vaccins, celui de BioNTech-Pfizer et le CoronaVac sont actuellement utilisés en Turquie.

Contactée par l'AFP, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué que des essais sont en cours mais que "plus de preuves sur les effets à court et à long terme de l'infection par le SRAS CoV-2 chez les enfants, ainsi que sur le profil d'innocuité des vaccins chez (eux), sont nécessaires pour bien comprendre les avantages et les risques de la vaccination" sur de jeunes sujets.

Elle mettra à jour ses recommandations "lorsque les preuves ou la situation épidémiologique" le justifieront, précise-t-elle.

Le laboratoire Pfizer a fait savoir cette semaine que des essais cliniques en cours sur les enfants portaient aussi sur des bébés à partir de 6 mois.

Pour l'heure, les seules données rendues publiques par Pfizer concernaient l'administration de vaccin anti-Covid à des 5-12 ans.

M. Kurugol avait d'abord affirmé à la télévision que de "nombreux" bébés avaient été vaccinés par erreur contre le Covid-19 dans des centres de santé et qu'une étude portant sur ces cas serait bientôt publiée".

Avant de se rétracter et de garantir qu'un seul cas était connu : "J'ai voulu souligner que le vaccin était sûr même pour un nourrisson", s'est justifié l'infectiologue.

"C'est une déclaration inacceptable", a déploré la Fédération des médecins de famille au journal Cumhuriyet, réclamant des excuses.

Le ministère turc de la Santé a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative.