"Ce matin nous avons reçu deux sacs, l'un avec des objets appartenant aux passagers et l'autre avec des morceaux de corps", a indiqué le porte-parole de la police Yusri Yunus à la chaîne Metro TV.

La police "travaille sur les identifications", a-t-il précisé. De nombreux bateaux des secours, de l'armée, ainsi que des hélicoptères et des plongeurs ont été déployés dimanche matin après que le site de l'accident a été déterminé dans la nuit.

Des débris ont été ramenés au principal port de Jakarta où un poste de secours a été établi. L'appareil de Sriwijaya Air reliant Jakarta à Pontianak, sur la partie indonésienne de l'île de Bornéo, a perdu le contact avec les contrôleurs aériens samedi peu après 14H40 heure locale, quelque 4 minutes après le décollage.

Le lieu de l'accident présumé du Boeing se situe près d'îles touristiques, juste au large de Jakarta. Cinquante passagers et les 12 membres de l'équipage se trouvaient à son bord.

L'avion de Sriwijaya n'appartient pas à la nouvelle génération controversée de Boeing 737 MAX mais est un Boeing 737 "classique", vieux de 26 ans.

Un signal provenant de l'appareil détecté en mer

Un signal provenant du Boeing qui s'est abîmé en mer au large de la capitale indonésienne Jakarta avec 62 personnes à bord a été détecté, a indiqué dimanche un responsable de l'armée.

Un navire de la marine "a détecté un signal de l'appareil (...) et une équipe de plongeurs a commencé à descendre et a trouvé des morceaux de l'appareil comme des débris et des pièces portant des numéro d'identification et autres", a indiqué Hadi Tjahjanto, le commandant des forces armées indonésiennes, cité dans un communiqué du ministère des Transports. Le ministère n'a pas précisé si le signal provenait de la boîte noire de l'appareil.