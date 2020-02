Pour lutter contre leur propagation, Facebook a pris plusieurs mesures.

C’est devenu une habitude. Chaque événement d’envergure planétaire, qu’il s’agisse d’un attentat, d’une épidémie ou d’un décès soudain, s’accompagne inévitablement d’explications plus farfelues les unes que les autres. L’épidémie de coronavirus ne fait pas exception.

Plusieurs médias et spécialistes des théories du complot se sont amusés à répertorier les thèses les plus folles qui circulent au sujet du virus.

Une théorie selon laquelle ce dernier aurait été créé par les Américains dans le but d’éliminer une partie de la population asiatique rencontre un certain succès sur Internet. Dans le même ordre d’idées, des internautes affirment qu’un vaccin existerait bel et bien mais serait volontairement tenu secret par ses créateurs. D’autres prétendent que le virus a été créé dans le but de vendre un maximum de vaccins par la suite.

Certains internautes ont également proposé des estimations, sans aucune méthode scientifique valable, du nombre de victimes potentielles du virus, les plus extrêmes avançant des chiffres à plusieurs zéros. Par ailleurs, après avoir "déterminé" l’origine de l’épidémie et calculé son étendue potentielle, certains experts en santé autoproclamés n’ont pas hésité à prodiguer des conseils à ne surtout pas suivre comme le fait d’avaler de l’eau de Javel pour éviter d’attraper le virus!

L’utilisation d’eau de Javel semble rencontrer beaucoup de succès auprès des amateurs de fake news puisque cette théorie se retrouve dans des livres censés guérir l’autisme.

Les théories du complot concernant le coronavirus ont pris une ampleur telle que Facebook a décidé de prendre des mesures pour lutter contre leur propagation.

Le réseau social s’est en effet engagé à envoyer des notifications aux utilisateurs ayant contribué à propager des fausses informations.