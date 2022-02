Si l'homme utilise le langage pour communiquer, le non verbal en dit souvent très long. Véritable métaphore des tensions pendant les négociations sur l'Ukraine, le face-à-face entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, assis de part et d'autre d'une longue table blanche, a marqué les esprits. D'autres réunions ont depuis eu lieu autour de la table, y compris avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

Cette fois, la table se retrouve aujourd'hui au centre d'autres tensions, opposant cette fois deux fabricants de meubles. L'un, originaire d'Espagne, affirme être à l'origine de la création de la désormais célèbre table de quatre mètres de long. L'autre, italien, assure également avoir été mandaté par le Kremlin pour fabriquer l'imposante table. Une guerre commerciale oppose désormais les deux hommes, qui campent sur leurs positions.

Deux versions s'opposent

Dans une interview donnée mardi à la radio espagnole, Vicente Zaragozá affirme qu'il ne fait aucun doute que l'œuvre est de lui. Le directeur d'une entreprise de meubles près de Valence a confié avoir été ému de voir "sa table" se dresser entre Poutine et Macron. "Nous avons fait des tables plus grandes et plus belles, mais voir les photographies de cette table me rend fier d'avoir fait quelque chose de valable en tant qu'Espagnol et Valencien." Selon lui, la table a été fabriquée en hêtre blanc alpin incrusté de feuilles d'or. Et il admet volontiers que celle-ci n'est pas exempte de défauts, assurant même avoir observé les photos pour s'améliorer.

Une déclaration qui a fait bondir Renato Pologna, à la tête d'une entreprise familiale de meubles basée à Côme. "Écoutez, c'est une histoire dont j'entends parler depuis quelques jours. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire, parce que j'ai fait ce travail en 1995-1996 et les photos de la table ont été publiées dans des livres, principalement russes, qui ont été officiellement publiés en 2000", a déclaré Renato Pologna. "Cet homme, que je ne connais pas, dit avoir fabriqué cette table en 2005 - il y a donc quelque chose qui ne colle pas. Comme preuve, nous avons tous les certificats du travail effectué, et même la reconnaissance du président, qui était à l'époque Boris Eltsine", ajoute l'italien.

Selon lui, la table est faite de bois de hêtre dur, laqué à la peinture à l'eau et décoré de feuilles d'or. "Le plateau pèse environ 350 kg à lui seul", a-t-il précisé.

Alors, italienne ou espagnole ?

Alors, qui a raison et qui a tort ? Difficile à dire, sans confirmation officielle du Kremlin. Pour Renato Pologna, il n'est pas impossible que le fabricant de meuble espagnol ait copié son travail. "Peut-être que l'Espagnol a fait une copie qui est allée ailleurs, qui sait. Nous parlons d'une table, pas d'un avion. Il se pourrait qu'il ait fait une copie".