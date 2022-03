Le président démocrate a assuré que "les Etats-Unis sont aux côtés du peuple ukrainien", quelques jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les élus du Congrès américain se sont levés mardi pour une ovation au peuple ukrainien au début du discours sur l'état de l'Union.

Le fait qu'un dictateur russe ait envahi un pays étranger a un coût sur toute la planète", a lancé Joe Biden. Le président russe "pensait que l'Occident et l'Otan ne répondraient pas", a-t-il martelé, mais "dans la bataille entre la démocratie et l'autocratie, les démocraties sont au rendez-vous, et le monde choisit clairement le côté de la paix et de la sécurité", a poursuivi l'élu.

Or "si les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression, ils causent encore plus de chaos", a prévenu le 46e président de l'histoire américaine à l'adresse du maître du Kremlin. "Poutine encercle peut-être Kiev avec des tanks, mais il ne parviendra jamais à prendre les coeurs et les âmes du peuple ukrainien", a-t-il ajouté, "il n'éteindra jamais leur amour de la liberté."

L'ambassadrice de l'Ukraine aux Etats-Unis, Oksana Markarova, était assise aux côtés de la Première dame Jill Biden, dans l'enceinte comble du Capitole américain. Dans l'assemblée, plusieurs élus arboraient les couleurs bleue et jaune du drapeau ukrainien.

"Quand l'histoire de cette période sera écrite, la guerre de Poutine sur l'Ukraine aura laissé la Russie plus faible et le reste du monde plus fort", a lancé Joe Biden.

Le dirigeant américain a confirmé que les Etats-Unis allaient fermer leur espace aérien "à tous les vols russes", emboîtant le pas à l'UE et au Canada. Il a aussi menacé les oligarques russes de saisir leurs "yachts, appartements de luxe, et jets privés", issus de gains selon lui malhonnêtes.