La démocrate Alexandria Ocasio-Cortez estime que la pression des Républicains sur le système politique met à risque la démocratie américaine. Selon elle, si Joe Biden et le Congrès ne réagissent pas rapidement, les États-Unis pourraient revenir à l'époque des lois Jim Crow, une série de lois nationales et locales, posant les bases de la ségrégation., déclare-t-elle dans une interview réalisée par le New Yorker

"Ce que nous risquons, c'est d'avoir un gouvernement qui se présente peut-être comme une démocratie, et qui peut essayer de prétendre qu'il l'est, mais qui ne l'est pas", explique la femme politique de gauche.

"L'espoir n'est jamais perdu. Mais nous en avons déjà vu les premières salves, avec une attaque très ciblée et spécifique contre le droit de vote aux États-Unis, en particulier dans les régions où le pouvoir républicain est menacé par l'évolution de l'électorat et de la démographie, poursuit-elle. Vous avez des politiques réactionnaires et nationalistes blanches qui commencent à atteindre une masse critique. Ce que nous avons, c'est une prise de contrôle continue et sophistiquée de nos systèmes démocratiques afin de les transformer en systèmes non démocratiques, tout cela dans le but de renverser les résultats qui ne plaisent pas à un parti au pouvoir."