Le programme quotidien de Donald Trump est jugé "de plus en plus bizarre".

Comme à son habitude, la Maison Blanche continue de publier l'agenda quotidien du président Trump, encore en fonction pendant quelques semaines. Celui-ci reprend habituellement les différents déplacements prévus par Donald Trump, ainsi que les événements auxquels il doit prendre part.

Mais le programme du président semble devenir "de plus en plus bizarre", remarquent certains journalistes américains. Dans le programme envoyé par l'équipe de communication de Donald Trump pour le mardi 5 janvier, on peut lire que "le président Trump travaillera de tôt le matin jusqu'à tard le soir. Il fera de nombreux appels et aura de nombreuses réunions".

Un programme qui laisse plusieurs journalistes sans voix. "Même en étant habituée aux communiqués surprenants de cette Maison Blanche, j’ai relu deux fois le mail pour être certaine que ce n’était pas une blague", commentait Sonia Dridi, correspondante de France 24 aux Etats-Unis.

Dans un article publié par CNN, les journalistes soulignent que Donald Trump se retrouve en effet de plus en plus seul. "Son emploi du temps quotidien a évolué vers l'auto-parodie, aucun événement n'étant répertorié et seul un bref descriptif détaille ses activités", écrivent-ils. Selon leurs informations, ce serait Donald Trump en personne qui aurait dicté cette description pour le moins floue.

Le programme de Joe Biden, lui aussi publié, détaille pour sa part un déplacement en Géorgie. Bien qu'il soit probable que le président élu ait également de nombreuses réunions et appels téléphoniques prévus, cela n'a pas été mentionné dans son programme.

Sur la toile, les internautes sont nombreux à se moquer du programme de Donald Trump, assurant qu'eux-aussi auront "de nombreux appels" et "de nombreuses réunions" pendant leur journée de travail.