Les manifestants ont commencé à affluer ce lundi matin au boulevard Albert II, derrière la Gare du Nord. Les syndicats avaient donné rendez-vous à leurs militants à 10h pour un départ du cortège fixé à 11h.

Juste avant le départ, des représentants syndicaux se sont exprimés sur une grande scène installée au croisement des boulevards Botanique, Émile Jacqmin et Albert II. Thierry Bodson, le président de la FGTB, a évoqué la présence de 80.000 manifestants à Bruxelles (un chiffre qui doit évidemment être pris avec des pincettes, en attendant les estimations de la police). "On n’a plus vu ça depuis 10 ans", a déclaré au micro Thierry Bodson.

Sur place, l'ambiance est festive avec beaucoup de musique. Les militants FGTB, CSC et CGSLB se motivent à l'aide de musique dansante et de coups de pétards. "Tous ensemble, tous ensemble", reprennent en choeur certains manifestants.

"Fais ta valise, la loi 96", scandent des membres de la Setca de Liège, présents en masse avec une énorme banderole aux inscriptions : "Si tu touches à mon index, attends toi à mon poing".



A nos confrères de LN24, une dame confie ses craintes. "Un couple qui travaille à deux ne s'en sort plus", explique-t-elle.

Un peu plus loin, des bruits de pétards résonnent et un militant ayant dégainé un fumigène est acclamé par d'autres manifestants.

© Elise Legrand

© Elise Legrand

© Elise Legrand

Les manifestants s'engouffreront ensuite dans l'avenue du jardin Botanique, puis passeront par la gare Centrale avant de rejoindre la gare du Midi.

Pour rappel, les syndicats ont donné rendez-vous aux militants pour demander une amélioration du pouvoir d'achat, en pleine flambée des prix, et une modification de la loi sur la norme salariale de 1996, qui cadenasse les négociations sur les salaires.