Depuis bientôt deux semaines, il tient tête à Moscou et tente de rallier la communauté internationale à la cause de son pays.

C’est aujourd’hui le héros du peuple ukrainien, l’incarnation de la résistance à l’invasion de l’ogre russe. À 44 ans, Volodymyr Zelensky, le président de l’Ukraine, s’évertue chaque jour à galvaniser les siens dans la lutte qu’ils mènent face aux troupes de Moscou et à tenter de rallier à sa cause la communauté internationale. Sur Internet et les réseaux sociaux, il est partout : déclarations depuis les rues de Kiev, allocution devant les autorités européennes par visioconférence, intervention diverses. On le voit serrer les mains de combattants, être adulé alors qu’il fait ses courses dans un supermarché, etc.

Aujourd’hui, quasi-personne n’ignore son nom alors qu’il y a quelques jours seulement, la grande majorité d’entre-nous ignorions jusqu’à son existence. Rien ne semblait pourtant le destiner à un jour devenir le chef de guerre qu’il est aujourd’hui. Car c’est à la télévision et dans l’humour que Volodymyr Zelensky a passé le plus clair de sa vie avant 2019. Natif de Kryvyï Rih, une ville russophone du sud-est de l’Ukraine, il commence par décrocher un diplôme de droit avant de se lancer dans une carrière de comédien et d’humoriste. Il débute sur les scènes des cafés-théâtres avant de s’essayer au stand-up.