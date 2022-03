C’est sûrement la figure de résistance la plus connue de toute l’Ukraine. Après avoir remporté seize championnats mondiaux des lourds, Vitali Klitschko, le boxeur star ukrainien qui est devenu maire de Kiev en 2014, n’a pas hésité à prendre les armes et partir au front pour défendre son peuple et ses terres. "Je suis un ancien soldat et j’ai promis en tant que soldat que si mon pays avait besoin de ma vie, je la donnerai pour mon pays. Et je le ferai, a expliqué l’intéressé à BFM TV. Je suis ici chez moi dans ma ville, dans mon pays, et je suis prêt à me battre pour mon pays avec les citoyens ukrainiens."

Avec son frère Wladimir, également champion du monde chez les poids lourds, ils appellent les "démocraties du monde entier" à venir en aide à l’Ukraine et mettre fin à "cette folie en renforçant les moyens de dissuasion". Un engagement qui leur a valu de voir leur nom sur la liste noire de Poutine mais cela ne les empêchera pas de continuer à risquer leur vie chaque jour. Et ils sont loin d’être les seuls à avoir troqué leur costume de sportif. De nombreuses célébrités ukrainiennes ont décidé de prendre les armes pour défendre leur pays. Le joueur de tennis Sergiy Stakhovsky, ancien 31e joueur mondial, en vacances à l’étranger, est rentré au pays pour combattre. Récemment retraité des courts de tennis, le tennisman ukrainien est en effet parti rejoindre ses compatriotes pour défendre son pays face à l’invasion russe. Sur les réseaux sociaux, il s’est montré à plusieurs reprises en tenue militaire, arme à la main. "Je ne sais pas si mon épouse me le pardonnera un jour", avait confié Stakhovsky à CNN, qui a laissé sa femme et ses enfants pour rejoindre l’armée ukrainienne. Interprète de Casse-Noisette au théâtre des Champs-Élysées, le danseur étoile Oleksii Potiomkin et sa collègue ont également pris les armes pour défendre leur pays. L’histoire du danseur ukrainien est même devenue virale quand l’écrivaine américaine d’origine ukrainienne Natalia Antonova a publié les deux photos du danseur sur Twitter, une en costume de danseur et l’autre en treillis militaire.

Un engagement qui n’est pas sans risques quand on sait que des joueurs de football ukrainiens, âgés entre 19 et 25 ans, sont morts au front. La Fifpro, le syndicat mondial des footballeurs, a en effet annoncé mardi dernier les décès de Vitalii Sapylo (21 ans) et Dmytro Martynenko (25 ans), deux joueurs ukrainiens. Engagé dans la résistance ukrainienne face à l’invasion russe, Yevhen Malyshev, jeune biathlète de 19 ans, a lui aussi perdu la vie au combat. Le nom du jeune rugbyman Mykita Bobrov s’est également ajouté à la liste macabre des sportifs ukrainiens morts à la suite de l’invasion russe en Ukraine.

Ludovic Jimenez