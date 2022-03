Onzième jour de conflit suite à l'offensive russe en Ukraine. Les bombardements continuent dans plusieurs grandes villes du pays, notamment à Mykolaïev, dans le sud, et à Tcherniguiv, dans le nord où de "violents combats" ont lieu, selon l'état major ukrainien.

Les combats ont également repris à Marioupol, port stratégique du sud-est du pays, où la ville est soumise à "un blocus humanitaire" et à d'intenses bombardements, a affirmé le maire de la ville. Les Ukrainiens avaient reporté ce samedi l'évacuation des civils de cette ville invoquant des violations du cessez-le-feu par les forces russes, que ces dernières ont démenti.

09h13 : La banque centrale russe intime la discrétion aux banques sur leurs bilans

La banque centrale russe a dit dimanche aux banques de ne plus publier leurs bilans financiers du fait des sanctions occidentales après l'invasion de l'Ukraine, qui menacent de décimer le secteur bancaire et les économies de la population.

Certaines des plus grandes banques russes ont été coupées du système interbancaire international Swift, limitant leurs capacités de transaction avec l'étranger. La monnaie russe s'est, elle, écroulée et des restrictions sur l'achat de devises ont été imposées pour soutenir le rouble.

"La Banque de Russie a pris la décision de temporairement limiter le volume de publication des bilans par les organisations de crédit sur leurs sites et celui de la Banque de Russie", a indiqué cette dernière.

"Il s'agit de limiter les risques pour les organisations de crédit du fait des sanctions des pays occidentaux", a-t-elle ajouté.

Ces institutions devront toujours transmettre à la banque centrale leurs bilans comptables, mais ils ne seront désormais plus rendus publics.

9h08 : La ville de Marioupol annonce vouloir évacuer ses civils à partir de 10h

04h53 : De hauts responsables américains se sont rendus au Venezuela

De hauts responsables américains se sont rendus au Venezuela samedi pour rencontrer le gouvernement de Nicolas Maduro, Washington cherchant à isoler la Russie alors que la guerre fait rage en Ukraine, a rapporté le New York Times.

L'invasion de l'ancienne république soviétique par Moscou a poussé les États-Unis à accorder une plus grande attention aux alliés du président russe Vladimir Poutine en Amérique latine, a indiqué le journal, citant des sources anonymes au fait de la question.

04h14 : La Russie veut s'emparer du barrage d'une importante centrale électrique, selon l'Ukraine

Dans un rapport publié dimanche, l'état-major des forces armées ukrainiennes a indiqué que la Russie prévoyait de s'emparer du barrage de la centrale hydroélectrique de Kaniv, située à quelque 150 kilomètres au sud de Kiev, sur le fleuve Dniepr. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les forces russes ont détruit, attaqué ou conquis plusieurs infrastructures énergétiques, dont la plus grande centrale nucléaire d'Europe à Zaporojie.

Parmi les autres percées russes, les troupes ont également tenté de s'approcher de l'autoroute à proximité de l'aéroport international de Kiev, selon le rapport.

04h04 : Poutine menace de priver l'Ukraine de son "statut d'Etat" et compare les sanctions à une "déclaration de guerre"

L'armée russe maintenait dimanche la pression sur le sud de l'Ukraine et sur Kiev au onzième jour de l'invasion, le président Vladimir Poutine menaçant de priver le pays de son "statut d'Etat" et comparant les sanctions internationales qui frappent la Russie à une "déclaration de guerre".

Selon un rapport de l'état-major ukrainien publié dimanche sur Facebook, l'armée russe poursuivait son offensive, "concentrant ses principaux efforts sur les environs des villes de Kiev, Kharkiv (est) et Mykolaïv (sud)".

04h00 : "La ville de Marioupol n'existe plus"

La situation est "très difficile" à Marioupol, soumise à "un blocus humanitaire" et à d'intenses bombardements, a affirmé pour sa part le maire de ce port stratégique du sud-est du pays assiégé par les forces russes.

"Cela fait cinq jours que nous vivons sans électricité, nous n'avons pas de chauffage ni de réseau mobile", a raconté le maire, Vadim Boïtchenko, dans une interview diffusée samedi soir sur YouTube.

Selon lui, les bombardements des derniers jours ont fait des "milliers de blessés" et les forces russes empêchent l'arrivée d'aliments et de médicaments.

"La ville de Marioupol n'existe plus", a-t-il lancé. "Je demande à nos partenaires américains et européens: aidez-nous, sauvez Marioupol!"

La chute de Marioupol, ville d'environ 450.000 habitants, constituerait un tournant. Elle permettrait la jonction entre les troupes en provenance de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les autres ports clés de Berdiansk et de Kherson, et celles du Donbass, puis à ces forces consolidées de remonter vers le centre et le nord de l'Ukraine.

© AP

01h55 : Volodymyr Zelensky remercie Elon Musk pour son aide

Volodymyr Zelensky a remercié le milliardaire Elon Musk d'avoir soutenu l'Ukraine avec le service internet par satellite Starlink. "La semaine prochaine, nous recevrons un autre lot de systèmes Starlink pour les villes détruites", a expliqué le président ukrainien dans un tweet, remerciant le patron de SpaceX de "soutenir l'Ukraine avec des paroles et des actes". Le dirigeant ukrainien ajoute que, lors d'une conversation avec Elon Musk, ils "ont également discuté de possibles projets spatiaux". "Mais j'en parlerai après la guerre", poursuit Zelensky.

Construit par la société SpaceX, Starlink aidera les Ukrainiens à accéder à Internet si les réseaux de télécommunication sont indisponibles ou sont détruits en raison du conflit armé.

Le service Internet par satellite consiste à transmettre des données Internet depuis l'espace via des signaux radio. Les stations au sol transmettent les signaux aux satellites en orbite, qui relaient les données aux utilisateurs sur Terre.

01h12 : Le Canada recommande à ses ressortissants de quitter la Russie

Le Canada a appelé samedi ses ressortissants à éviter tout voyage en Russie à cause du conflit armé en Ukraine et les Canadiens se trouvant en Russie à quitter le pays.

Dans une mise à jour de ses conseils aux voyageurs, le ministère canadien des affaires étrangères a indiqué avoir augmenté le "niveau de risque" pour la Russie, demandant à ses ressortissants "d'éviter tout voyage en Russie en raison des impacts du conflit armé avec l'Ukraine".

00h30 : Londres prévoit un "plan d'action" pour faire "échouer" Poutine

Le Premier ministre britannique Boris Johnson va présenter un "plan d'action" international visant à faire "échouer" l'invasion russe de l'Ukraine et multiplier les rencontres diplomatiques à cette fin la semaine prochaine à Londres, ont indiqué ses services samedi.

Après une vague "sans précédent" de sanctions des Occidentaux contre des intérêts russes en réponse à l'offensive armée en Ukraine, Boris Johnson va appeler la communauté internationale à renouveler "son effort concerté" contre Moscou via ce "plan d'action en six points", qu'il doit détailler dimanche, a précisé Downing Street dans un communiqué.