Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été critiqué dans les journaux britanniques mardi après la publication du rapport de la haute fonctionnaire Sue Gray sur les rassemblements à Downing Street durant le confinement. Repas fromage, pot de départ mais aussi soirée de Noël... Ce rapport n'épargne pas le Premier ministre et ses collaborateurs. Dans celui-ci, Sue Gray déclare que Johnson et Downing Street avaient à plusieurs reprises "manqué de leadership et de jugement". Boris Johnson s'en est excusé lundi au Parlement, mais il a refusé de démissionner.

Petit tour d'horizon de ce qu'en dit la presse d'outre-Manche.

"Un manque de leadership", pointe The Guardian sur sa Une, faisant référence au fait que Boris Johnson n'avait plus le soutien de tous les membres de son propre parti, ceux-ci ayant vigoureusement fait part de leur colère devant la Chambre des communes lundi. Le journal ajoute: "Si, après cette débâcle, les Tories [conservateurs britanniques, NDLR] décident de maintenir Johnson en poste, ils prouvent qu'ils n'ont aucune considération pour les normes de la vie publique ou l'intégrité du parlement."

The Independent et The Metro, comme The Guardian, titrent eux aussi sur le "manque de leadership" de Johnson, y ajoutant une photo du Premier ministre à chaque fois l'air abattu.

The Mirror, quant à lui, utilise les termes de "aucune honte". Le journal s'explique: "Boris Johnson a de nouveau refusé de démissionner à cause du Partygate, malgré le fait que Sue Gray ait révélé que la police enquêtait sur 12 soirées à huis clos à Downing Street."





Même les journaux censés être favorables au parti conservateur de Boris Johnson ne le ménagent pas. Ainsi, The Daily Express titre: "Oui, monsieur le Premier ministre, vous avez fait une erreur. Maintenant, rectifiez le tir!". The Daily Mail, quant à lui, exige que le rapport complet de Gray soit rendu public: "Maintenant, publiez ce fichu rapport", écrit le média, qui regrette pour l'instant qu'on ne dispose que d'une version incomplète.





The Times met de son côté en avant l'enquête, précisant que Boris Johnson aurait été impliqué dans quatre des fêtes sur lesquelles la police investigue.

The Telegraph annonce pour sa part que "le Premier ministre va demander un nouveau rapport à Gray". Alors que les Tories exigent la publication complète de l'enquête sur le "Partygate", le journal explique que cette initiative du Premier ministre viserait à tenter d'apaiser les tensions qui pèsent sur lui.

The Financial Times met lui l'accent sur la réaction du Premier ministre, qui refuse de céder à la pression. "Johnson rejette les appels à la démission après le rapport cinglant de Gray sur les fêtes", titre le média.

The Sun, enfin, titre "Mamma Mia!". Le jeu de mots est facile avec le "Mamma Riha!" qui occupe déjà la Une et fait référence à la grossesse de Rihanna. Mais ce "Mamma Mia!" renvoie également à l'enquête qui concerne Boris Johnson puisque ce dernier pourrait être interrogé par la police au sujet d'une fête sur le thème d'Abba organisée à Downing Street.