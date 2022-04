Après une campagne diamétralement opposée lors du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont joué la carte de la continuité lors de cet entre-deux-tours. “Je dirais que c’est une campagne sans réelle surprise, en particulier de la part de Marine Le Pen qui continue sur sa lancée, juge Vincent Laborderie, politologue à l’UCLouvain. Celle d’Emmanuel Macron est plus en rupture, mais il était clairement trop absent avant le 1er tour. Il est aussi offensif pour séduire les électeurs de gauche, en particulier sur l’écologie”. Il faut dire que la campagne du président sortant était plutôt une non-campagne à ce stade. “Mais vu son score, ce n’était pas une mauvaise tactique. Là il veut être plus offensif car il est à l’aise face à Marine Le Pen, vu les différences de fond qu’il y a dans leur programme et ce qu’ils représentent. Ce n’était pas le cas face à des candidats plus modérés comme Pécresse ou Jadot”.

(...)