Lundi soir, le nombre de morts du Covid-19 a dépassé la barre des 3.000 aux États-Unis. C'est le pays où l'on recense le plus de cas de contamination dans le monde (163.000), et les hôpitaux américains sont débordés.

À New York, l'épicentre de l'épidémie aux USA, le personnel hospitalier croule sous les arrivées de malades du coronavirus, mais aussi sous les corps des victimes, que les hôpitaux ont du mal à évacuer. Plusieurs images témoignent d'ailleurs de scènes inquiétantes, où des corps sont chargés et entreposés dans des camions frigorifiques.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo tournée à l'arrière de l'hôpital de Brooklyn a été vue près de cinq millions de fois et repartagée par un conseiller municipal new-yorkais. L'homme derrière la caméra n'en croit pas ses yeux, et commente, en boucle et dépassé par ce qu'il a sous les yeux: "C'est pour de vrai. Ceci est réel. Prenez tout cela au sérieux. C'est à Brooklyn".

Un homme de 38 ans, infirmier dans un hôpital de Manhattan, a aussi partagé ce qu'il avait vu à la sortie de son établissement dimanche soir. Il est monté dans un de ces camions frigorifiques pour prendre une photo, qu'il a ensuite transmise à BuzzFeed. Sur le cliché, les corps sont alignés dans le véhicule, à gauche et à droite contre les parois. "J'ai pris cette photo pour la montrer aux gens", a raconté l'infirmier, "C'est l'horrible réalité à laquelle nous faisons face".