C'est le 29 mars prochain que les policiers impliqués dans le meurtre de George Floyd prendront place face à un jury populaire à Minneapolis. Parmi ces policiers, Derek Chauvin, l'homme qui avait maintenu son genou sur la nuque de George Floyd pendant de longues minutes finissant par l'asphyxier, sera bel et bien présent lors de ce procès.

© AP

Six influenceurs seront payés 2000 dollars

Selon des sources locales, pour toucher les communautés afro-américaines et hispaniques, la ville de Minneapolis aurait pris la décision d'engager six influenceurs, chacun payé 2000 dollars, pour qu'ils partagent “des messages approuvés ou créés par la ville” afin de lutter contre la désinformation présente sur les réseaux sociaux et d'éviter que de nouvelles violentes manifestations aient lieu dans la ville. “Le but est de faciliter l’accès à l’information des communautés qui ne sont pas habituées à suivre les médias classiques”, a expliqué au New York Times Sarah McKenzie, porte-parole de la ville.