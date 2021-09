© Montage (AP et AFP)

Sandrine Rousseau fait partie des cinq candidats à la primaire écologiste qui se tient durant la deuxième quinzaine de septembre en France. L'ancienne porte-parole des Verts est donc particulièrement exposée médiatiquement en ce moment. Dans ces cas-là, la moindre bourde se paie cash.

Et pour le coup, Sandrine Rousseau ne s'est pas manquée... En effet, elle a voulu témoigner via Twitter son soutien à l'acteur Jean-Paul Belmondo, décédé ce lundi.

Mais la candidate a commis deux fautes. Tout d'abord, elle s'est trompée dans le prénom, écrivant Jean-Pierre au lieu de Jean-Paul. Ensuite, son hommage sous forme de "boutade" n'est pas passé. De nombreux internautes ont en effet vu d'un mauvais œil son commentaire suivant: "une dernière cascade en espérant qu'elle n'ait pas été difficile".

Les réactions ont été nombreuses et très critiques. Certains invitent Sandrine Rousseau à "se taire", tandis que d'autres se demandent si elle le fait exprès...

A noter que pour s'enfoncer encore plus, Sandrine Rousseau avait supprimé son premier tweet en corrigeant le prénom de l'acteur. Mais vu les réactions au reste de son commentaire, elle a finalement supprimé définitivement le tweet. Ce qui n'a pas non plus échappé aux internautes.