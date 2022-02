C'est près de la résidence familiale du village Ighrane, au nord du Maroc, que l'enfant a malheureusement succombé de ses blessures. Tombé dans un vieux puits asséché et difficile d'accès pour les sauveteurs, le petit Rayan n'a pas survécu, malgré les efforts mis en place.

Suite à ce décès attristant le Maroc entier, le souverain du royaume a tenu à apporter son soutien à la famille du jeune défunt. "A la suite du tragique accident qui a coûté la vie à l’enfant Rayan Oram, Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé les parents du défunt, mort après être tombé dans un puits", précisait le communiqué.

Les parents ont également reçu de nombreux messages de soutien venant de tous horizons. Le Pape François, plusieurs sportifs ainsi que de nombreux anonymes ont voulu réconforter la famille endeuillée.

Parmi les soutiens sportifs, un footballeur s'est démarqué par sa générosité. Il s'agit d'Abderrazak Hamed Allah qui a tenu à faire un énorme cadeau aux parents du petit Rayan. Le footballeur marocain leur a offert une maison entièrement équipée. "J’ai décidé de les aider en mon nom, au nom de ma famille et au nom de tous les Marocains et musulmans, et de leur redonner un peu de joie ", a confié l'attaquant marocain.