Les corps de dix hommes et deux femmes ont été retrouvés sur une route près de Villa de Ramos à 600 km de la capitale Mexico. Les experts tentent d'identifier les personnes et de déterminer la cause de leur mort, selon un communiqué de la justice mexicaine.

Les corps portaient un message de la criminalité organisée, dont le contenu n'a pas été révélé. Un des véhicules était immatriculé dans l'Etat de Jalisco, où le puissant cartel de la drogue Jalisco New Generation est basé.

Plus de 36.000 tueries ont été enregistrées l'an passé dans le pays d'Amérique centrale. La vaste majorité de ces meurtres était attribuée au crime organisé.