Et pour cause: cet enfant de 6 ans originaire du Wyoming (un Etat de l'Ouest des Etats-Unis) a eu un comportement héroïque le 9 juillet dernier. Il a sauvé sa sœur d'une attaque d'un berger allemand.

Bridger s'est interposé et c'est lui qui a tout pris. Résultat: une violente morsure à la joue et plus de 90 points de suture.

Et quand on lui demande ce qui l'a poussé, la réponse de l'enfant est à la hauteur de son geste: “Si quelqu’un devait mourir, j’ai pensé que ça devait être moi.”

Des stars réagissent

Suite à ce geste héroïque, la tante de l'enfant a décidé de raconter les événements sur les réseaux sociaux, précisant que Bridger est justement fan des Avengers. Et son histoire a fait écho jusqu'aux oreilles d'Hollywood. En effet, Anne Hathaway a été touchée par le récit et a réagi sur Instagram: “Je ne suis pas un Avenger mais je sais reconnaître un super-héros quand j’en vois un. J’ose espérer que je suis au moins à moitié aussi courageuse dans ma vie que tu ne l’es dans la tienne, Bridger. Je te souhaite un prompt rétablissement.” Et l'actrice conclut son message par un clin d'oeil sympa, en interpellant Mark Ruffalo, acteur dans Avengers. "Besoin d'un coéquipier, Mark Ruffalo?", plaisante-t-elle.

Chris Evans, bien connu dans l'univers cinématographique Marvel, a lui aussi réagi en postant une vidéo: “Hé Bridger, capitaine America ici. Tu es un héros, ce que tu as fait est tellement courageux. Tes parents doivent être super fiers de toi.”





A noter que la famille du petit garçon a indiqué que d'autres célébrités (Tom Holland, Hugh Jackman, Zachary Levi, les frères Russo et Robbie Amell...) les avaient également contactés. Bref, un vrai petit héros ce Bridger!