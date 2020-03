Lundi, la police turque a arrêté plusieurs personnes à Istanbul. Elles sont soupçonnées d'avoir organisé une fête dans une villa, en dépit des risques de propagation du coronavirus.

D'après les images diffusées par les participants à la fête et les informations des enquêteurs, près de 80 personnes étaient présentes samedi soir pour faire la fête dans un villa d'Istanbul, transformée en véritable boîte de nuit. On peut voir sur les vidéos partagées que certains invités ont poussé les choses plus loin, se déguisant en médecins, vêtus de blouses d'hôpital, de charlottes et de gants.

Les responsables de cette grosse fête ont été placés en garde à vue ce lundi et interrogés, rapporte l'agence DHA. Sur les onze personnes arrêtées, quatre d'entre elles (dont le propriétaire de la villa) ont été déférées devant le parquet. Une enquête a également été ouverte pour "comportement contraire aux mesures prises pour endiguer des maladies infectieuses". L'initiateur de cette soirée s'est justifié auprès des autorités en affirmant qu'il voulait juste "faire un barbecue" à la base, mais que "les gens sont arrivés et l’alcool a commencé à couler à flots. On a mis de la musique et les gens ont dansé jusqu’à 4 heures du matin".

Si en Turquie, le confinement n'est obligatoire que pour les seniors et les personnes souffrant de maladies chroniques, il est vivement conseillé aux Turcs de rester le plus possible chez eux et d'éviter les rassemblements. Les bars et les boîtes de nuit ont d'ailleurs fermé leurs portes. Officiellement, la Turquie compte pour le moment 9.000 cas de Covid-19, et a déploré 131 décès liés au virus.