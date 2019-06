Le trafic vers le sud de l'Europe et la côte belge sera assez dense ce premier week-end de vacances.

Touring annonce une circulation dense avec de petites files (orange) vendredi et samedi en direction du sud. Le dimanche la circulation sera fluide (vert). En Belgique, le gros de la circulation est attendu vendredi après-midi et samedi matin avec des files en direction de la Côte et de l'Ardenne (orange). La circulation sera très dense vendredi sur le ring de Bruxelles et les environs d'Anvers.

En France, vendredi est classé rouge en Île-de-France (circulation très difficile avec bouchons). Ailleurs, ce sera une journée orange. Samedi est classé orange (circulation dense avec quelques petits bouchons).

En Allemagne et en Suisse, Touring prévoit une circulation dense avec quelques ralentissements en direction du sud vendredi après-midi et soir et pour samedi (orange). Au tunnel du Saint-Gothard en Suisse, des bouchons sont possibles le vendredi entre midi et 22h et le samedi et le dimanche de 5 à 18h00.

En Autriche, en Italie et en Espagne, la circulation devrait être dense mais fluide (jaune).

Sur l'ensemble de la saison, le trafic sera très chargé dès le week-end du 6 juillet et jusqu'au week-end du 10 août dans le sens des départs. La circulation dans le sens des retours sera difficile à partir de la mi-juillet jusque fin août. Touring pointe deux week-ends noirs: du 2 au 4 août et du 9 au 11 août pour les départs et les retours. Les samedi 3 et 10 août sont d'ailleurs classés noir et donc à éviter absolument car de longues files sont prévues.