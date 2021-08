Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre une centaine de manifestants antivax se rassembler dans un parc avant de se rendre devant un bâtiment de la BBC à White City, à l'ouest de Londres. On peut entendre ces derniers,opposés au passeport vaccinal et à la vaccination des enfants, accuser la chaîne de ne pas partager "les bonnes informations" et scander : " honte à vous!" .

Une confrontation avec les agents de sécurité et la police a eu lieu, les manifestants ayant tenté de forcer l'entrée du bâtiment selon le journal The Independent. Les antivax ont ciblé un immeuble qui était dans le passé le siège de la chaîne de télévision britannique. Ceux-ci ne semblaient toutefois pas au courant que cela a cessé de l'être depuis 2013 ! La BBC loue désormais ses studios de production à d'autres médias. Une grande partie du complexe aurait même été depuis transformé en appartements selon The Independent. Son principal service d'informations à Londres a quant à lui été déplacé à huit kilomètres de là.

La BBC a dû faire face à un nombre croissant d'attaques verbales et physiques contre ses journalistes par des manifestants anti-lockdown. Le rédacteur politique de Newsnight, Nick Watt, a été ciblé à l'extérieur de Downing Street plus tôt cette année, rapporte The Guardian.