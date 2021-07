Des Belges en vacances en Turquie témoignent des incendies: "La fumée est en train de nous encercler" MondeVidéo La Rédaction Un feu de forêt ravage actuellement la région touristique d'Antalya.

Depuis ce mercredi, des incendies font rage dans la province d'Antalya, en Turquie, causant au moins trois morts et de nombreux blessés.



De nombreux vacanciers se trouvent actuellement dans des hôtels de cette région très touristique. Parmi eux, des Belges ont témoigné de la situation sur place à nos confères de RTL Info. Si certains sont rassurés, estimant que les autorités locales gèrent relativement bien ces feux, d'autres s'étonnent qu'aucune évacuation ne soit prévue.



"On est complètement envahis par la fumée, on ne voit même plus l’hôtel d’à-côté et ici il n’y a personne qui stresse, c’est comme si c'était normal", confie Nourdine. "La fumée est en train de nous encercler. C’est noir, c’est complètement noir. La fumée vient sur nous mais il n'y a pas de procédure d’évacuation", regrette-t-il.



Les voyageurs sont en effet encouragés à poursuivre leurs activités et à profiter des installations des différents hôtels, et ce malgré les importants nuages de fumée et les odeurs qui s'en dégagent. "L’odeur est désagréable et nous empêche de respirer librement", confirme en effet Kawtar à RTL Info.