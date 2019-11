Une ferme de Krasnogorsk, près de Moscou, s'est lancée dans l'expérience. Ses vaches sont désormais plongées dans un merveilleux monde virtuel fait de prairies vertes et ensoleillées, alors qu'elles sont en réalité parquées sur le bitume. Une équipe de chercheurs et de vétérinaires a mis cette technique au point pour tenter d'augmenter la qualité et la quantité de la production de lait.

"En plus des besoins physiques, les chercheurs ont commencé à s'intéresser davantage à l'état émotionnel des animaux", explique le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la région de Moscou sur son site internet. "Des exemples de fermes laitières de différents pays montrent que, dans une atmosphère calme, la quantité et parfois la qualité du lait augmentent considérablement."

La qualité de vie des bovins est donc au centre de cette tentative. D'autres méthodes ont déjà été expérimentées afin d'apporter leur pierre à la production de briques de lait de meilleure qualité grâce, par exemple, à la musique ou des massages. Avec ce prototype de lunettes de réalité virtuelle, cette ferme russe va plus loin.

"Lors du premier test, les experts ont enregistré une diminution de l'anxiété et une augmentation de l'humeur émotionnelle globale du troupeau", affirme le ministère de l'agriculture. Cependant, l'impact sur la production laitière reste à prouver. "Il sera démontré par une étude approfondie", peut-on lire dans le communiqué. "Tout en maintenant la dynamique positive des observations, les développeurs ont l'intention d'étendre le projet et de moderniser la sphère domestique de la production laitière."