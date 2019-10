Quelques manifestants catalans se sont enchaînés mercredi vers midi, pour une action spontanée, à l'arrière du Parlement européen dans la rue Wiertz à Bruxelles.

L'action n'était que de courte durée et personne n'a été interpellé, a fait savoir la police de Bruxelles capitale-Ixelles. Une vingtaine de personnes ont pris part à l'action qui était organisée par la Catalan National Assembly. Certains activistes ont attaché leurs mains ensemble et se sont ensuite enchaînés, pour former une chaîne humaine, autour des poteaux des bâtiments à l'arrière du Parlement européen. Ils ont ainsi bloqué la rue Wiertz.

"Un eurodéputé catalan est venu parler avec les militants, et ils se sont détachés", a expliqué Ilse Van de Keere, porte-parole de la police. "La police a identifié tous les manifestants, mais aucune suite ne sera donnée à leur action."

Ils protestaient contre la récente condamnation, de neuf à treize ans de prison, de neuf dirigeants indépendantistes catalans par la Cour suprême espagnole. "Arrêtez la répression contre le peuple catalan", pouvait-on lire sur les banderoles des manifestants.