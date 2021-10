Les animaux retrouvés sur la plage de la côte Pacifique étaient tous des tortues de mer Olive Ridley femelles (ou tortue olivâtre), en voie de disparition. La cause de leur décès fait toujours l'objet d'une enquête. L'espèce fait partie des plus petites tortues marines et, selon certaines sources, celles retrouvées se seraient empêtrées dans des filets de pêche illégaux.

Morro Ayuta est une plage de nidification située dans une zone protégée, où les tortues olivâtres pondent leurs œufs chaque année.