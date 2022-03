Une vidéo fait le tour de la toile depuis ce matin. On y voit une colonne de chars russes se faire attaquer, puis rebrousser chemin. De quoi s'agit-il vraiment ?

Ces images ont été tournées par un drone ukrainien. Elles montrent dans un premier temps trois chars russes, dans le village de Skybyn, à côté de Brovary, au nord-est de Kiev. Ils sont ensuite rejoints par une vingtaine de véhicules russes, dont des chars et un TOS-1A, le système permettant de lancer des missiles thermobariques.

Les véhicules tournent et s'arrêtent au nord du village, avant que des obus et des roquettes commencent à exploser autour d'eux. Visiblement désorganisés, ils finissent par faire demi-tour et se retirer de la ville.

Interrogé par Sky News, le Général Philip Osborn a estimé que l'armée russe ne s'attendait pas à une telle embuscade. "Vous ne vous regroupez de cette manière que si vous vous sentez relativement à l'abri d'une attaque", a-t-il déclaré au média américain. "Cette vidéo prouve que c'était une erreur d'appréciation".

L'armée ukrainienne affirme qu'un commandant de char russe a été tué lors de l'attaque.