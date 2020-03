Une étude affirme que le coronavirus aurait muté en deux souches différentes. L'une serait très agressive et toucherait 70% des personnes contaminées, tandis que l'autre serait plus contagieuse.

En Chine, où la majorité des cas de coronavirus ont été détectés, le nombre de décès avoisine les 3.000, alors qu'environ 80.000 personnes ont été infectées et 50.000 en sont guéries. Selon l'OMS, le nombre de patients contaminés en dehors de l'Empire du milieu, dans plus de 70 pays au total, a dépassé les 10.500, dont 160 en sont mortes.

Si aucun vaccin n'a été pour le moment trouvé, une étude publiée dans la revue scientifique National Science Review donne plus d'informations concernant le coronavirus. Les recherches réalisées par des chercheurs des universités de Pékin et de Shanghai portent sur 103 spécimens de coronavirus. Ils ont permis de découvrir que le virus avait subi 149 mutations et évolué en deux sous-types, L et S. La souche appelée L serait plus agressive et plus contagieuse que la souche S, qui elle, serait plus douce et plus ancienne.

Toujours selon cette même étude, c'est la souche L qui aurait contaminé 70% des personnes touchées par le coronavirus depuis le début de l’épidémie. En revanche, si cette souche est la plus répandue et la plus agressive, depuis le mois de janvier, elle aurait beaucoup plus de mal à se répandre. Les experts expliquent: "Le type L était plus fréquent dans les premiers stades de l’épidémie à Wuhan, mais sa prévalence semble diminuer depuis début janvier 2020". Aujourd'hui, ça serait la souche S qui se diffuse le plus. L'étude estime par ailleurs que c'est la souche S la moins dangereuse, qui serait à l'origine du coronavirus.

Le retrait de la souche L pourrait s'expliquer de plusieurs manières. Tout d'abord, des traitements médicaux ont rapidement été mis en place pour lutter contre la maladie. Les chercheurs affirment: "L’intervention humaine a exercé une forte pression (hospitalisation, quarantaine) contre la souche L, la forme la plus agressive et contagieuse. À l’inverse, la souche S, moins agressive et plus ancienne, serait plus fréquente aujourd’hui à cause d’une pression médicale moindre à son encontre". Ils estiment également que la souche L a rendu les personnes contaminées tellement malades qu'elles ont très vite été mises à l'écart et diagnostiquées positives au coronavirus.

La souche S, elle, est beaucoup plus difficile à détecter. Elle ne cause, d'après les chercheurs, que des symptômes dits plus légers. Il serait donc beaucoup plus difficile pour les personnes atteintes de se rendre compte qu'elles sont malades. En conséquence: elles contaminent, sans le savoir, beaucoup plus de monde.

Si les résultats sont inquiétants, notamment à cause de la difficulté à étudier les différentes mutations du virus, il ne faut pas non plus céder à la panique. Les chercheurs des universités de Pékin et de Shanghai sont très clairs, l'étude n'a été réalisée que sur 103 échantillons. Les experts concluent donc: "Ces découvertes montrent qu’il y a un besoin urgent de faire plus de recherches qui combinent des données génomiques, épidémiologiques et un registre de tous les symptômes cliniques des patients infectés".

L'étude a été publiée dans la revue scientifique National Science Review, gérée par l'Académie chinoise des sciences, et a également été relayée par le journal Daily Mail.