Relativement ciblé jusqu’ici, le testing jouera un rôle clé dans le processus de déconfinement et la gestion d’un éventuel retour de la pandémie. Selon des scientifiques, le chien pourrait être un allié dans ce processus. " On a déjà pas mal bossé sur la détection du cancer du côlon et on allait attaquer la maladie de Parkinson quand le Covid est arrivé, nous lance, par téléphone, Dominique Grandjean, chef du service vétérinaire des sapeurs-pompiers de Paris et professeur à l’École nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA). Donc on s’est posé la question : jouable ou pas jouable ?"



(...)