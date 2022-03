Alors que les soldats russes s'approchent de plus en plus de Kiev, les Ukrainiens tentent par tous les moyens de ralentir le convoi. Selon un journaliste de France24 présent sur place, certains ont même eu l'idée d'effacer des panneaux de signalisation menant à la capitale afin de dérouter l'armée de Vladimir Poutine.

La pression sur la capitale ukrainienne est de plus en plus forte. L'armée russe s'apprête à frapper des infrastructures des services de sécurité ukrainiens à Kiev et a appelé mardi en conséquence les civils vivant à proximité à fuir. De nombreux habitants tentent de quitter le pays par la gare et les routes, dans un contexte chaotique.