Les autorités belges n'ont cependant aucune information au sujet du statut de ces hommes à l'heure actuelle. Les quatre Belges étaient détenus dans cette prison au Nord-Est de la Syrie, lorsqu'elle a été attaquée le 20 janvier dernier par le groupe État islamique. Ils font partie de la douzaine de Foreign Terrorist Fighters ( FTF), emprisonnés par les Forces démocratiques syriennes (FDS) dans la région semi-autonome du Rojava. "On attend toujours des informations fiables et confirmées de nos partenaires belges et étrangers sur le statut de ces quatre hommes", a précisé au Soir l'Ocam. "C'est une zone de guerre, donc analyser les informations prend du temps."

La prison se trouve au sud de la ville d'Hassaké, dans le quartier de Ghwayran. Elle comptait, avant l'attaque, entre 3.500 et 5.000 combattants du groupe État islamique, issus de plus de vingt pays. Il s'agit de la plus grande opération de l'État Islamique depuis la chute de son "califat" en 2019.

Selon Le Soir, la Belgique compte une douzaine de combattants terroristes dans les différentes prisons du Nord-Est de la Syrie. Le pays, comme la plupart des États européens, ne prévoit pas de rapatrier ses ressortissants masculins, les laissant dans un vide juridique qui inquiète plusieurs responsables judiciaires et sécuritaires, au milieu d'une zone de guerre où l'influence de l'État Islamique demeure nuisible, déclare le quotidien.