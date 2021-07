Alors que des feux ravagent actuellement l'ouest de l 'Amérique , le sud de la Turquie ou encore le sud de la Sicile , une société canadienne spécialisée en aérospatiale, Pegasus Imagery (Villeneuve), présente un drone spécialement conçu pour y faire face, rapporteLoin du "jouet", cet appareil mesure plus de 3,50 mètres et comprend des capteurs, des radars et une intelligence artificielle qui lui permettent de transmettre des vidéos haute définition et des cartes quasi en temps réel.

Mais son plus grand point fort reste son autonomie : il peut rester jusqu'à dix heures en vol, ce qui correspond au triple de la plupart des hélicoptères avec des réservoirs pleins. C'est également bien plus que la durée moyenne de vol des drones qui tourne autour d'une demi heure.

Le fondateur de Pegasus Imagery, Cole Rosentreter, a ainsi expliqué à Radio Canada : "Si on est en mesure de surveiller un incendie tout au long de la nuit, par exemple, on ne comprend pas seulement où se trouve la limite de l'incendie et où se trouvent les points chauds. On peut maintenant voir où le comportement du feu change durant toute la nuit". Il est alors plus simple selon lui de prédire la trajectoire et le comportement du feu.

Selon le média canadien, cette technologie a déjà fait ses preuves en mai lors d'un feu réparti sur 22 000 hectares à l'ouest de Tomahawk, dans le compte de Parkland. Pegasus a ainsi pris des clichés thermiques qui ont permis aux pompiers "d'évaluer le périmètre, repérer les points chauds durant la nuit et en journée". De quoi selon Cole Rosentreter "prendre des heures d’avance sur l’évolution du feu dans la journée" car que le fait d’avoir trouvé les points chauds a aidé les équipes au sol à contenir le feu.