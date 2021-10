Dans un appartement de Houston, au Texas, trois enfants vivaient dans de très mauvaises conditions. Âgés de 15, 10 et 7 ans, les trois garçons étaient mal nourris et présentaient des traces de blessures physiques. Pire encore, ils vivaient à côté de la pièce dans laquelle se trouvait leur petit frère de 9 ans, mort depuis près d'un an. Son corps se trouvait, d'après les autorités américaines, dans un état de décomposition avancé.

Ce dimanche, le plus âgé d'entre eux a appelé la police, qui est venu les délivrer de cet enfer. "C'est une situation horrible", commente la police. Le Shérif Gonzales va plus loin: "C'est déchirant. Je fais partie de la police depuis longtemps, mais je n'ai jamais rien vu de tel", a-t-il déclaré chez nos confrères du Washington Post.

Le Shérif Gonzales a précisé lors d'une conférence de presse que les parents des enfants n'y vivaient plus depuis plusieurs mois. L'électricité était même coupée au sein de l'appartement.

Ce dimanche soir, la police a retrouvé et interrogé la maman des enfants et son petit ami. Dès lundi, ils étaient relâchés.

Les enfants se trouvent désormais entre les mains de la protection de l'enfance.