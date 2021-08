Avec comme simple communication : COPJ, pour Convocation par officier de police judiciaire, indique jeudi la Dernière Heure.

Ce mail est une tentative d'escroquerie auquel il ne faut pas répondre. Ce courrier menaçant, prétend que le destinataire est coupable de faits de pédopornographie, pédophilie, exhibitionnisme ou encore cyber pornographie et n'a que pur but que d'obtenir des coordonnées et codes bancaires.