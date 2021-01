Le photographe Max Duncan, un de ceux qui n'ont pu embarquer samedi à l'aéroport Heathrow de Londres, a tweeté que plusieurs expatriés britanniques étaient "déséspérés de ne pas pouvoir rentrer chez eux", la compagnie aérienne leur indiquant que leurs justificatifs connus sous le noms de "certificats verts" n'étaient "pas valables après le Brexit". Dans une vidéo publiée sur le réseau social, il montre des Britanniques témoignant de leur incompréhension et de leur dépit de n'avoir pu embarquer.

En réponse à son tweet, l'ambassade du Royaume-Uni en Espagne a déclaré que "cela ne devrait pas se produire". L'ambassade a ajouté que les autorités espagnoles avaient confirmé samedi soir "que le document de résidence vert sera valable pour les voyages de retour en Espagne comme indiqué dans nos conseils aux voyageurs".

"Au sujet des complications détectées hier à l'aéroport d'Heathrow, nous tenons à préciser qu'elles étaient dues à un problème de communication spécifique avec certaines compagnies aériennes, et qu'elles concernaient un très petit nombre de voyageurs. Cela a été corrigé hier", a déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères espagnol interrogée par l'AFP.

Elle a précisé que, dimanche, "le trafic aérien entre le Royaume-Uni et l'Espagne se déroule normalement pour tous les citoyens d'Espagne et d'Andorre et pour tous les citoyens britanniques résidant en Espagne ou en Andorre".

Plus de 300.000 Britanniques sont recensés en Espagne. La plupart sont des retraités vivant au soleil, sur la côte sud, attirés par la météo clémente et le coût de la vie très peu élevé du pays.

S'ils se sont signalés avant le 31 décembre 2020, les Britanniques peuvent garder leur droit de résidence en Espagne, mais ils doivent avoir fourni une adresse de résidence permanente, un compte bancaire espagnol, avoir une couverture de santé et pouvoir justifier de revenus suffisants.